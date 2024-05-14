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在外租屋2年⋯想搬回家「媽媽要她付錢」 網安慰：當孝親費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近日開玩笑對媽媽說想搬回家住，媽媽竟反問她要給多少錢，讓她感到很受傷。示意圖／ingimage
一名女網友分享，近日開玩笑對媽媽說想搬回家住，媽媽竟反問她要給多少錢，讓她感到很受傷。示意圖／ingimage

若工作地點與老家距離不遠，許多人會選擇住在家中，一名女網友分享，她已經在外租屋2年多，近日開玩笑對媽媽說要搬回家住，媽媽竟反問她「要給多少錢？」讓她感到有點難過，「有種沒有依靠、沒有避風港的感覺」。

原PO在Dcard發文表示，她在外租屋已經2年多，但因為都在同縣市，假日偶爾還是會回家。近日她開玩笑跟媽媽說要搬回家住，結果到了晚上，媽媽竟告訴她，「水電我不和妳算，妳吃的要貼我多少？」

原PO坦言，其實自己原本就有在想，如果真的回家住，一定會貼補家用，畢竟在外租屋本來就是一筆花費，「只是我都還沒真的搬回家住，媽媽就先這樣講，心裡覺得頗難過的」。她解釋，感覺媽媽好像認為自己回家會造成她很大的負擔，「瞬間心涼，覺得還是在外租屋就好吧，有人能懂那個感覺嗎？」

文章曝光後，不少網友紛紛表示理解，「懂妳心情，該給的妳不會欠，但家人那麼計較會讓人有點嚇到」、「懂妳感覺，家裡經濟不夠寬裕，身為子女的當然願意付出，但希望媽媽可以先歡迎我們回家，而不是先談錢」、「我畢業的時候透露想回家陪家人住，我媽就說要跟我拿房租、負擔水電全部，所以可以理解妳的感覺，尤其是我本身就是會補貼家裡的人，自己給、被主動要感覺真的差很多」。

不過也有網友認為，補貼家用本來就是應該的，且媽媽可能只是想先達成共識，沒必要因此受傷，「其實滿合理的」、「長大的代價，付費是好的，算是孝親費吧，畢竟父母都把我們養那麼大」、「我長大住自己家也有付唷，就當給他們的孝親費啊」、「本來就要付錢，沒付孝親費連自己的伙食費都要靠媽媽，也太難看了」、「我覺得住家裡貼補一些飯錢菜錢是應該的，因為有在工作了」、「我從以前住家裡就每個月給我媽5千了，補貼水電費什麼的」。

孝親費

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