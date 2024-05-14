尪赴陸出差 人妻清晨急CALL卻聽見「妙齡女聲」…公婆1句話讓她更崩潰

夫妻之間若缺乏信任及安全感，便很容易感情失和、引起爭執。最近一名人妻發文表示，老公幾天前去大陸出差，她有事打電話給對方時，卻發現接電話的人是女性。後續老公的說話態度讓原PO感到有些可疑，然而，當她將此事與公婆討論時，兩人卻表示，「可以的話，叫他帶一個回來幫忙做事，還不用付薪水」，讓原PO相當傻眼。貼文ㄧ出便引起網友熱烈討論，有網友認為，原PO最該做的就是，「收集證據，預備離婚」。

原PO在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和先生已共同創業10年之久、事業小有成就。日前，先生到大陸出差，原PO因有重要的急事要處理，便在早上6點打電話給對方。

不料，撥通後她卻聽到一位小姐的聲音，對方表示原PO的老公正在睡覺，原PO當下雖然震驚，仍是冷靜地表示，「我是台灣林太太，你請林先生聽電話」，接著，原PO聽到電話另一端的丈夫出聲，問女生幹嘛接他老婆的電話，對方默不作聲。隨後丈夫向原PO解釋，女生由於昨天太晚下班、不敢回家，他才將房間借給她睡。

原PO表示，事後她與公公婆婆討論此事，沒想到婆婆卻說，現在娶大陸女生的人很多，「可以的話，叫他帶一個回來幫忙做事，不用付薪水」，而一旁的公公也跟著附和，她頓時感到晴天霹靂，無法相信正常人會說這種話。同時，原PO也求助網友，想知道自己接下來該怎麼做才好？

有網友認同原PO公婆想法有問題，並表示他們的反應也很可疑，「老人說他不知道，通常是幫兒子藏秘密」、「覺得兩老心裡似乎有底」、「公婆不表示驚訝，那就是他們二老早就知道了，還蠻得意的，才會說帶回來當免費傭人」、「這種心態的公婆，媳婦在他們心裡算什麼？可想而知」。

也有人勸原PO要多為自己的未來設想，並考慮是否要離婚，「先收集好證據，再來考慮是否有想離婚？畢竟你跟先生一起創業很久，金錢部分怕不好釐清」、「動產、不動產、現金，多替自己爭取放在身上，自己決定要不要繼續婚姻關係吧」、「不要打草驚蛇，默默把資產移轉到妳手上，再諮詢律師下一步要怎麼做」、「先冷靜不要和先生吵。先清查夫妻二人全部資產，婚後取得的你可以要求二分之一，越冷靜你老公會越害怕越覺得虧欠你，孩子如果成年了可以跟他們講真實狀況，會成為你的神隊友，如果未成年就先不要讓他們知道」。