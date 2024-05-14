被逼生終於懷孕…婆婆只在乎「沒祝母親節快樂」 人妻怒：情勒王

「婆婆絕對不可能變成媽媽！」一名人妻抱怨，結婚一年多了，發現婆婆在退休後，情勒（情緒勒索）的狀況越來越嚴重，像自己明明不易受孕，還狂被逼問何時生小孩，好不容易現在懷孕七個月、即將臨盆，婆婆也沒顧慮她的辛苦，只覺得原PO過節時怎麼沒祝她「母親節快樂」，希望她改進。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文指出，婆婆根本是情勒王，之前清明連假跟老公一起回去，婆婆堅持要煮菜，事後又傳訊喊累，根本愛做又愛抱怨；又或者這次母親節，明明聚在一起時氣氛和樂，之後對方又傳訊息表示：「這次回來完全聽不到妳叫一聲媽媽」、「沒聽妳祝我母親節快樂」，這些都讓原PO感到心累。

她嘆道，自己因為多囊性卵巢症候群不易懷孕，在不斷被逼問「何時生小孩」下，花了很大的功夫才受孕，卻也因此有了妊娠糖尿病，每天還得測四次血糖，自己本來是一個很害怕抽血、打針的人，卻被迫去忍耐，「然後我婆婆只會在旁邊說，『妳要自己顧小孩，我沒辦法』。這次回去更誇張，她說小孩等六個月以後再帶回來」，原PO無奈說道，原本開開心心的回去過母親節，不知道最後為何會變成這樣。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「再次印證那些口頭上說把媳婦當女兒的婆婆，都～會～很～可～怕」、「小孩乾脆1歲後再帶回去，直接以要帶小孩為由，一年都不要見面，眼不見心、不煩」、「跟我婆婆一樣，回去也是喊累不想煮飯，但我們自己買外食吃時，又不斷碎唸」、「我婆婆也是情勒王，會瘋狂傳訊息來說自己多用心，但實質是一位沒有邊界感又自我中心的人」、「跟我婆婆一樣，老公主」。

不過也有網友緩頰，認為婆婆只是想要關心，「其實她就是想要妳感謝她、誇獎她，證明她存在的重要性」、「從小我媽也是要求我在外要叫長輩，看原生家庭怎麼教育孩子，妳之後見面喊聲媽媽，也許會好一些！」。