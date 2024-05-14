婆婆讚媳公司優…要求把失業小叔「弄進去」 神隊友金句連發擊退

職場中的裙帶關係容易引人反感。一位人妻網友抱怨，婆婆打電話要求老公，希望媳婦能幫失業的小叔，介紹進公司工作，讓只是擔任小職員的她，覺得莫名被牽連，幸好老公果斷回絕，讓她避掉麻煩，直呼「婆婆真的是害人不淺的生物」。

一位人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》發文抱怨，去年小叔有陣子沒有工作，婆婆得知後打電話給老公，說「你老婆公司不是在大企業上市公司上班嗎？把你弟介紹進去啊」，婆婆的想法，讓原PO感到驚訝！因為自己只是公司裡的小職員，又不是主管，就算是主管，也不會想介紹親友進公司，免得出問題時莫名其妙被牽拖。

原PO表示，公婆其實有開了家修車廠，也時常接案子。婆婆提出要求時，聽到老公馬上回「那怎麼不把他介紹到你那邊去？」，婆婆還自找理由說「那不是他的專業，他也不喜歡」，老公再嗆「那我老婆那邊也不是他的專業，那他就喜歡了？他自己成年了，會自己找工作好嗎！不要煩 ！」婆婆碰了釘子，只好轉移話題。原PO很慶幸老公站在她這邊，擋掉麻煩，否則她真的會氣到炸鍋，直呼「「婆婆真的是害人不淺的生物」。

貼文曝光，網友紛紛留言「老公很給力！讚啦！」、「恭喜嫁到好老公」、「這種爛攤介紹進來只會害到自己而已，還要不要活啊？」、「也要經過人資，哪有說進去就可以進去的？」。也有另一派人認為不必大驚小怪，「其實只是介紹工作罷了，沒什麼的吧」、「有的公司還希望員工能介紹人進去，有留下來的介紹人有獎金可以拿，所以別以為介紹就是不好（我講的是正派的公司喔）」。