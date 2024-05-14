快訊

震撼彈！Uber併購台灣foodpanda 預計2025上半年完成交易

恐成六都唯一未出席520總統就職典禮首長 侯友宜：給予祝福

太倒楣！愛車進廠維修 試車遇事故才知老闆沒駕照…網嘆：申訴難解決

婆婆讚媳公司優…要求把失業小叔「弄進去」 神隊友金句連發擊退

聯合新聞網／ 綜合報導
職場中人際關係複雜，裙帶關係尤其容易引人反感。示意圖／ingimage
職場中人際關係複雜，裙帶關係尤其容易引人反感。示意圖／ingimage

職場中的裙帶關係容易引人反感。一位人妻網友抱怨，婆婆打電話要求老公，希望媳婦能幫失業的小叔，介紹進公司工作，讓只是擔任小職員的她，覺得莫名被牽連，幸好老公果斷回絕，讓她避掉麻煩，直呼「婆婆真的是害人不淺的生物」。

一位人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》發文抱怨，去年小叔有陣子沒有工作，婆婆得知後打電話給老公，說「你老婆公司不是在大企業上市公司上班嗎？把你弟介紹進去啊」，婆婆的想法，讓原PO感到驚訝！因為自己只是公司裡的小職員，又不是主管，就算是主管，也不會想介紹親友進公司，免得出問題時莫名其妙被牽拖。

原PO表示，公婆其實有開了家修車廠，也時常接案子。婆婆提出要求時，聽到老公馬上回「那怎麼不把他介紹到你那邊去？」，婆婆還自找理由說「那不是他的專業，他也不喜歡」，老公再嗆「那我老婆那邊也不是他的專業，那他就喜歡了？他自己成年了，會自己找工作好嗎！不要煩 ！」婆婆碰了釘子，只好轉移話題。原PO很慶幸老公站在她這邊，擋掉麻煩，否則她真的會氣到炸鍋，直呼「「婆婆真的是害人不淺的生物」。

貼文曝光，網友紛紛留言「老公很給力！讚啦！」、「恭喜嫁到好老公」、「這種爛攤介紹進來只會害到自己而已，還要不要活啊？」、「也要經過人資，哪有說進去就可以進去的？」。也有另一派人認為不必大驚小怪，「其實只是介紹工作罷了，沒什麼的吧」、「有的公司還希望員工能介紹人進去，有留下來的介紹人有獎金可以拿，所以別以為介紹就是不好（我講的是正派的公司喔）」。

婆媳紛爭 職場

相關新聞

婆婆讚媳公司優…要求把失業小叔「弄進去」 神隊友金句連發擊退

職場中的裙帶關係容易引人反感。一位人妻網友抱怨，婆婆打電話要求老公，希望媳婦能幫失業的小叔，介紹進公司工作，讓只是擔任小職員的她，覺得莫名被牽連，幸好老公果斷回絕，讓她避掉麻煩，直呼「婆婆真的是害人不淺的生物」。

【江流千古意──契入中國文化的16個關鍵詞之14】林谷芳／氣韻──虛實相生的線性美學

說陰陽相生的觀念滲透於中國文化之諸相，最具體有機的是對生命的身心詮釋，另一，則是作為生命有機化身的藝術。 藝術，是生命的一種聚焦，透過藝術常能看到當事者生命最核心的部分。而能如此，則緣於它的有機性。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

《老公怎麼還不去死》千人搶破頭要借！「心想弒夫」違法嗎？律師解釋了

你也喜歡到圖書館借閱書籍嗎？國立陽明交通大學圖書館日前分享日本翻譯書籍《老公怎麼還不去死》六都圖書館預約人數，沒想到總計高達1754人等待預約，由於陽明交大圖書館等待預約人數為0人，也讓陽明交大圖書館小編表示，「本校教職員們的婚姻關係良好！」不過此舉卻引來網友批評發言有所不妥，對此小編也出面修改文案，《老公怎麼還不去死》爆紅也引來外界熱議。

「老公怎麼還不去死」爆紅 呂秋遠給希望安養晚年男性同胞這建議

最近爆紅的日文暢銷書「老公怎麼還不去死」是小林美希的作品，她曾任「週刊經濟學人」記者，這本書是實地採訪日本現況的調查報告...

一句好話

成功來時，盡情享受；失敗來時，淡淡品嘗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。