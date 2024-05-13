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對媽媽漠不關心？燙傷喊痛女兒卻只冷回「1句」 她才驚覺錯了：是我平常說過的話

聯合新聞網／ 綜合報導
一位媽媽分享，自己在煮菜時被油燙到，但女兒卻一臉淡定、毫不關心。在這位媽媽的詢問之下，她才發覺竟然是自己的錯，「從那以後，女兒只要受傷我都第一時間關心她」。情境示意圖／Ingimage
一位媽媽分享，自己在煮菜時被油燙到，但女兒卻一臉淡定、毫不關心。在這位媽媽的詢問之下，她才發覺竟然是自己的錯，「從那以後，女兒只要受傷我都第一時間關心她」。情境示意圖／Ingimage

「孩子是父母的倒影」，家長的言傳身教，都會投射在自己的孩子身上。近日一位媽媽便分享，自己在煮菜時被油燙到，但女兒卻一臉淡定、視若無睹。在這位媽媽的詢問之下，她才發覺竟然是自己的錯，「從那以後，女兒只要受傷我都第一時間關心她」。不久後看到女兒的轉變，也讓這位媽媽感到十分欣慰。

微博一位超過百萬訂閱的營銷號「月入百萬趙女士」，接獲一位媽媽投稿，對方表示，自己之前在炒菜時被濺起的油燙到，但一旁的女兒卻十分淡定，甚至沒有開口關心。原PO對愛女漠不關心的態度感到錯愕，忍不住問了對方「寶寶，妳為什麼不來關心媽媽呢？」，未料，女兒卻僅用一句話冷淡回應，「媽媽妳要勇敢」。

聞此，這位媽媽頓時恍然大悟，原來她平常在女兒受傷、遇到挫折時，也會叫對方「要勇敢」，原PO也沒意料到，自己平時掛在嘴邊的一句話，竟然潛移默化的影響女兒。於是之後她改變了教育方針，只要發生突發狀況都會第一時間安慰愛女，「後來有一天，我在廚房只是掉了個碗，她聽到聲音都會馬上跑過來問我『有沒有受傷』」。女兒的轉變也令原PO感嘆，「沒得到過愛，小朋友是學不會愛人的」。

貼文曝光後，大陸網友紛紛點頭認同，「孩子是父母的倒影」、「孩子是一張白紙，家長寫什麼，孩子就呈現什麼」、「愛都是相互的」、「挺正常，迴旋鏢，『妳這麼對我，那妳一定也想被這樣對待』」、「是這樣的，沒得到愛就不會愛別人」、「因為妳平常跟她說多了要勇敢」。

也有人感到心有戚戚焉，直呼「是這樣的，我爸從小教我自己的事情自己做，小學三年級就開始住宿了，所以現在他叫我幫家裡幹這個幹那個，我都會反駁讓他自己的事情自己做」、「每次我一受傷我媽就會怪我，所以我現在很討厭被他們關心，讓我覺得很羞恥」、「每次一發生什麼都會先得到一頓教訓，久而久之就不太願意跟家裡報備什麼受傷啊，生病什麼的」。

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