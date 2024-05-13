快訊

台中警紀案件連環爆 局長自請處分、涉案警等21人懲處調職

唐吉訶德扭蛋「藏籤」惹議！TENGA大方喊：全部消費者都送最大賞

新北三重祖孫3屍命案「徒手掐死」有疑點 張姓女婿羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母親節毫無感恩心！七年級男憶慘痛童年問「正常嗎」 網嘆：以前愛的小手賣超好

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友想起被藤條伺候的童年經歷，直嘆「母親節沒有任何感恩的心」，並向七年級生發問「小時候被這樣家暴正常嗎？」圖僅示意，非新聞當事人。記者林伯東／攝影
一位網友想起被藤條伺候的童年經歷，直嘆「母親節沒有任何感恩的心」，並向七年級生發問「小時候被這樣家暴正常嗎？」圖僅示意，非新聞當事人。記者林伯東／攝影

管教還是家暴？某些長輩在教導孩子時，會習慣使用「打罵」的方式教育，但這樣做真的是對的嗎？一位網友想起被藤條伺候的童年經歷，直嘆「母親節沒有任何感恩的心」，並向七年級生發問「小時候被這樣家暴正常嗎？」貼文發布後，不少網友憶起和原PO相似的童年，不過也有人指出，「處罰跟家暴還是有差的，別無限上綱」。

母親節當天，一位七年級生網友在PTT上發文，表示儘管今天是一年一度的節日，自己卻「沒有任何感恩的心」。由媽媽單親撫養，並和阿姨、外公、外婆同住的原PO回憶，「在我的印象中，我的童年就是一直在被罰跪、被藤條抽打，有時候甚至是藤條拿著全身亂甩，甚至被長輩壓在身上揍」。除此之外，當時原PO就讀的學校也有體罰的情況，熱熔膠條打手、罰半蹲都經歷過，「但被打得最慘的還是自己的家人下手的，大概在高中後才開始沒有被打」。

原PO怨嘆，自己在長大後才得知，並不是每個人都曾被長輩施暴過，「儘管現在已經過了20幾年，但這些往事對我來說想起來都很恨」。他也忍不住向PTT八卦版上的七年級生發問，「小時候被這樣家暴真的很正常嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛認同原PO，憶起當年被長輩「伺候」的情景，「小時候都是老師打完，回家再被打一頓」、「巴掌、罰跪、衣架都算小兒科，不打頭就算客氣」、「正常，藤條、愛的小手、皮帶、曬衣架都打過」、「以前愛的小手到處都有的買，還賣超好，手的地方打壞了，轉過來用棍子繼續打」、「小時候以為被打很正常，甚至有家長跟老師的招呼語是『謝謝老師幫我們教小孩，不乖就打沒關係』」、「七年級已經體罰末段班了，你被扁，老人只會跟你說以前扁更兇」。

也有人表示，做錯事被「處罰」和動不動被「虐待」不能混為一談，沒有到過當管教的話還勉強說得過去，「處罰跟家暴還是有差的，別無限上綱」、「我有被體罰，但沒被家暴，我覺得兩件事不能混在一起講」、「做錯事被打，和沒做錯事也要打罵虐待是不同的」、「有被打過，但是我很感謝這樣的教育，讓我知道什麼事情是錯的」、「說真的，長大後有小孩、教過學生之後，非常能同理小時候長輩跟老師為什麼會打我」、「要看怎麼打，小孩是很敏感的，如果是教訓的打法，就只有皮肉傷，如果是虐待的打法，那心傷會留一輩子」、「但嚴格說起來有些人就是有劣根性，適當的疼痛教育是能導正的，打到有傷就不鼓勵了，那些酒駕的不就怎麼都學不會，去抽幾次試試看」。

更有網友安慰原PO，「除非是現況，否則不要輕易讓過去影響自己」、「同是經歷那段痛苦，也放下了，放過自己」、「你最終還是要跟他們討論你的傷痕，某種程度上達成和解，你才能放下這塊」、「辛苦了，搬出去住、好好為自己療傷才是正解」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 母親節 長輩

延伸閱讀

「命比死刑犯還賤」…檢察官曝上岸辛酸 網勸離：案件是國家的、命是自己的

坐不懂台灣公車？陸女用「1方法」查看卻等嘸車 台灣妹幫解惑：沒事我也不懂

分手才知男友大搞「三人行戀愛」 女見小三身分崩潰：他全家人都隱瞞我

躺領股息被醫盯上「不勞而獲」！健保補充保費喊漲 存股族傳首當其衝

相關新聞

母親節毫無感恩心！七年級男憶慘痛童年問「正常嗎」 網嘆：以前愛的小手賣超好

管教還是家暴？某些長輩在教導孩子時，會習慣使用「打罵」的方式教育，但這樣做真的是對的嗎？一位網友想起被藤條伺候的童年經歷，直嘆「母親節沒有任何感恩的心」…

【江流千古意──契入中國文化的16個關鍵詞之14】林谷芳／氣韻──虛實相生的線性美學

說陰陽相生的觀念滲透於中國文化之諸相，最具體有機的是對生命的身心詮釋，另一，則是作為生命有機化身的藝術。 藝術，是生命的一種聚焦，透過藝術常能看到當事者生命最核心的部分。而能如此，則緣於它的有機性。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

女友愛掛睡！半夜偷關掉竟「奪命連環CALL」 他崩潰喊：受夠了

情侶交往時，有時會希望在睡覺時跟另一半保持通話，陪伴對方入眠，也就是俗稱的「掛睡」。不過日前一名男網友發文抱怨，他已經受夠女友要求掛睡了，每天起床手機都會沒電，或是直接關機導致鬧鐘響不了，而若是掛掉電話被發現，對方還會在凌晨奪命連環call，即使向她解釋不想掛睡的原因，對方仍無法接受，因此兩人最終以分手告終，他心累直呼，「我這半年到底在幹嘛？」

「比我年收高」女友見大筆獎金入帳激動求養 他果斷放生一票人鼓掌

即便是感情正甜蜜的情侶，也可能因為對方突如其來的一個舉動瞬間冷掉。一名網友透露，近日收到公司發來的大筆獎金，女友偷看到後不斷直呼：「比我年收入還高」、「以後我不想工作」、「你會養我嗎？」等語，讓他馬上冷掉，後來更提了分手。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

前女友變老婆臉書好友！他嚇壞「該怎麼辦」 網質疑：心裡有鬼？

前女友竟跟老婆變臉書好友！一名網友透露，老婆因緣際會下結識自己的前女友，雖然老婆不曉得對方的真實身分，他仍膽戰心驚，發文詢問：「我該怎麼辦？」引起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。