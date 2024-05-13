母親節毫無感恩心！七年級男憶慘痛童年問「正常嗎」 網嘆：以前愛的小手賣超好

管教還是家暴？某些長輩在教導孩子時，會習慣使用「打罵」的方式教育，但這樣做真的是對的嗎？一位網友想起被藤條伺候的童年經歷，直嘆「母親節沒有任何感恩的心」，並向七年級生發問「小時候被這樣家暴正常嗎？」貼文發布後，不少網友憶起和原PO相似的童年，不過也有人指出，「處罰跟家暴還是有差的，別無限上綱」。

母親節當天，一位七年級生網友在PTT上發文，表示儘管今天是一年一度的節日，自己卻「沒有任何感恩的心」。由媽媽單親撫養，並和阿姨、外公、外婆同住的原PO回憶，「在我的印象中，我的童年就是一直在被罰跪、被藤條抽打，有時候甚至是藤條拿著全身亂甩，甚至被長輩壓在身上揍」。除此之外，當時原PO就讀的學校也有體罰的情況，熱熔膠條打手、罰半蹲都經歷過，「但被打得最慘的還是自己的家人下手的，大概在高中後才開始沒有被打」。

原PO怨嘆，自己在長大後才得知，並不是每個人都曾被長輩施暴過，「儘管現在已經過了20幾年，但這些往事對我來說想起來都很恨」。他也忍不住向PTT八卦版上的七年級生發問，「小時候被這樣家暴真的很正常嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛認同原PO，憶起當年被長輩「伺候」的情景，「小時候都是老師打完，回家再被打一頓」、「巴掌、罰跪、衣架都算小兒科，不打頭就算客氣」、「正常，藤條、愛的小手、皮帶、曬衣架都打過」、「以前愛的小手到處都有的買，還賣超好，手的地方打壞了，轉過來用棍子繼續打」、「小時候以為被打很正常，甚至有家長跟老師的招呼語是『謝謝老師幫我們教小孩，不乖就打沒關係』」、「七年級已經體罰末段班了，你被扁，老人只會跟你說以前扁更兇」。

也有人表示，做錯事被「處罰」和動不動被「虐待」不能混為一談，沒有到過當管教的話還勉強說得過去，「處罰跟家暴還是有差的，別無限上綱」、「我有被體罰，但沒被家暴，我覺得兩件事不能混在一起講」、「做錯事被打，和沒做錯事也要打罵虐待是不同的」、「有被打過，但是我很感謝這樣的教育，讓我知道什麼事情是錯的」、「說真的，長大後有小孩、教過學生之後，非常能同理小時候長輩跟老師為什麼會打我」、「要看怎麼打，小孩是很敏感的，如果是教訓的打法，就只有皮肉傷，如果是虐待的打法，那心傷會留一輩子」、「但嚴格說起來有些人就是有劣根性，適當的疼痛教育是能導正的，打到有傷就不鼓勵了，那些酒駕的不就怎麼都學不會，去抽幾次試試看」。

更有網友安慰原PO，「除非是現況，否則不要輕易讓過去影響自己」、「同是經歷那段痛苦，也放下了，放過自己」、「你最終還是要跟他們討論你的傷痕，某種程度上達成和解，你才能放下這塊」、「辛苦了，搬出去住、好好為自己療傷才是正解」。

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