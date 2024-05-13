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女友愛掛睡！半夜偷關掉竟「奪命連環CALL」 他崩潰喊：受夠了

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人喜歡在交往時與伴侶通電話掛睡。示意圖/ingimage
有些人喜歡在交往時與伴侶通電話掛睡。示意圖/ingimage

情侶交往時，有時會希望在睡覺時跟另一半保持通話，陪伴對方入眠，也就是俗稱的「掛睡」。不過日前一名男網友發文抱怨，他已經受夠女友要求掛睡了，每天起床手機都會沒電，或是直接關機導致鬧鐘響不了，而若是掛掉電話被發現，對方還會在凌晨奪命連環call，即使向她解釋不想掛睡的原因，對方仍無法接受，因此兩人最終以分手告終，他心累直呼，「我這半年到底在幹嘛？」

原PO在Dcard發文分享，女友很愛跟他掛睡，導致他每天早上手機不是沒電，就是直接關機導致鬧鐘沒響，若是偷偷掛掉被發現，女友甚至會在凌晨3、4點奪命連環call，就算跟對方說自己要睡了，她還是會要求視訊睡覺，也不能關鏡頭，「以至於我現在睡覺都開勿擾，避免被她吵死」。

而原PO後續也向女友坦承不想掛睡的原因，然而對方卻無法接受，一直說「就是沒愛了、熱戀期過了」，最終兩人談判失敗，女友向他提了分手，以分手告終，原PO心累表示「我這半年到底在幹嘛？」

貼文發布後，網友紛紛搖頭，「你交這是什麼屁孩女友，既然不爽她就直接跟她講啊，兩人不合就是分手」、「這種智商堪憂的分一分也好，從以前到現在都覺得掛睡這種行為有夠低能，不知道哪個白癡想出來的」、「以前遇過也要掛睡的曖昧網友，不掛睡也是在那邊鬧到生氣，結果掛睡1週後，害我手機整個燒壞了」、「掛睡的意義到底是什麼」、「掛睡這行為低能到不行，沒別的事情做嗎？」

此外，有網友給予建議，「我覺得可以試著聽聽她的想法，為什麼想要求掛睡之類的」、「我覺得這個要好好溝通，有可能只是一個習慣問題而已，可以考慮溝通看看」、「你女朋友是不是很沒安全感啊」、「我都跟男友用電腦google meet掛睡，平常沒見面也會掛著做自己事，很方便不會有你那種問題」。

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