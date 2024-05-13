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「比我年收高」女友見大筆獎金入帳激動求養 他果斷放生一票人鼓掌

聯合新聞網／ 綜合報導
即便是感情正甜蜜的情侶，也可能因為對方突如其來的一個舉動瞬間冷掉。示意圖／Ingimage
即便是感情正甜蜜的情侶，也可能因為對方突如其來的一個舉動瞬間冷掉。示意圖／Ingimage

即便是感情正甜蜜的情侶，也可能因為對方突如其來的一個舉動瞬間冷掉。一名網友透露，近日收到公司發來的大筆獎金，女友偷看到後不斷直呼：「比我年收入還高」、「以後我不想工作」、「你會養我嗎？」等語，讓他馬上冷掉，後來更提了分手。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文指出，他目前30歲、女友26歲，兩人交往未滿五個月，大多時間住在一起。因每逢5月公司會發放年度最大筆獎金，當時他凌晨刷新系統，女友就在後方默不作聲地看，結果獎金出爐，對方突然激動高喊：「你的這個獎金，比我年收入還高！」晚上睡覺時更是不斷試探，「那你會養我嗎？以後我不想工作，我只想待在家裡等你下班」。

原PO認為，原本就對於女友靜靜偷看他刷新獎金感到不舒服了，現在她又一直說這些話，「當下我真的不知道該怎樣應對，突然對她一瞬間很冷，跟她說可以東西收一收，我先送妳回家去吧」。後來兩人也分手了，目前自己被對方的親友團指指點點，覺得很疲勞。

貼文曝光後，多數網友表示，「哈哈哈哈，我覺得甩得好」、「聽到這種話誰不會冷，如果能永遠保持現在的外表跟身材再說啦，還想要別人養」、「還好你跑了，這結婚了會很可怕，我現任交往時給我看年終，我也只是反給他看我的」、「覺得不應該靜靜在後面看沒錯」、「覺得後續還要被親友團罵比較扯，幸好分手了，還好兩個人不是在一起很久」。

也有部分網友認為，還是要看對方平常是怎樣個性的人，「或許只是玩笑話？如果平常聊天她很愛開完笑的話，當下處理方式可能有點太過」、「要看她是認真講還是講X話耶，我自己也很常跟我老公說：『你可以養我嗎？我可以原地退休嗎？』」、「你平常可能比較寵她，所以她敢開這種玩笑，以為你不會介意」。

Dcard 兩性關係 分手 女友 情侶

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