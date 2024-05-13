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前女友變老婆臉書好友！他嚇壞「該怎麼辦」 網質疑：心裡有鬼？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友無意間發現老婆跟前女友是臉書好友，雖老婆不知道對方的真實身分，只是恰好在「媽媽社團」中認識的，仍讓他膽戰心驚。情境示意圖／Ingimage
一名網友無意間發現老婆跟前女友是臉書好友，雖老婆不知道對方的真實身分，只是恰好在「媽媽社團」中認識的，仍讓他膽戰心驚。情境示意圖／Ingimage

前女友竟跟老婆變臉書好友！一名網友透露，老婆因緣際會下結識自己的前女友，雖然老婆不曉得對方的真實身分，他仍膽戰心驚，發文詢問：「我該怎麼辦？」引起討論。

原PO在臉書《匿名公社》發文表示，無意間發現老婆跟前女友是臉書好友，但老婆不知道對方的真實身分，只是恰好在「媽媽社團」中認識的，剛好很聊得來。原PO不禁心想，「原來她（前女友）也當媽媽了啊…可是…再來我該怎麼辦…」。

貼文曝光後，網友對於原PO的態度感到疑惑，「有差嗎，你心裡有鬼嗎」、「又沒要外遇擔心啥」、「你是不是有什麼黑歷史」、「舊愛還是最美？」、「結果你老婆也是對方老公的前女友，讓我們繼續看下去」、「前女友當媽，啊是關你什麼事啊？」。

還有人猜測，「不對！只有我覺得超怪嗎？哪來這麼巧的事，會不會真的是前女友在布局，故意加好友啊？」

另針對原PO到底要不要攤牌，網友也分成兩派意見，「要是我是男的，我會直接跟老婆說她是我前女友，要老婆自己看著辦」、「建議都裝作不知道比較好，這樣大家才不會有疙瘩在，重點是千萬別聯絡」、「心裡有鬼才會不說，男人說了才是真正的要撇清關係，女人通常是多疑的，一旦自己發現了，這個更是一個火爆點」、「有時候女孩子的疑神疑鬼反而會是吵架的導火線，原本沒事吵起來反而出問題，所以多一事不如少一事，大家都保持距離最安全」。

兩性關係 前女友 老公 老婆

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