媽幫處理30歲兒「私人用品、存錢」 她看存款嘆：如何脫離媽寶兒？

若父母太過溺愛孩子，可能會造成不好的影響。一名媽媽在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，兒子已經30幾歲，本以為對方結婚後會更懂事，結果卻毫無進步，仍要求自己幫忙處理各種事務，無奈提問「如何脫離媽寶兒子？」

原PO表示，兒子已經30幾歲且結婚了，「原本以為脫離苦海，可是婚後也是這樣什麼事情都要我來做」，原PO甚至還幫忙存錢、購買私人用品等。她指出，自己本來想交給媳婦處理，對方卻兩手一攤稱「自己工作忙，很累」。

原PO說明，在她停止幫忙的一個禮拜後，兒子整天碎碎念，雖然很想請兩人搬出去，可在看見兒子的存款竟比自己少時，卻又感到心軟，無奈提問「如何脫離媽寶兒子？」

貼文底下，不少網友認為原PO不該將責任推給媳婦，「為什麼要把家務或其他事情交給媳婦，不是要交給兒子？自己的兒子不受教就趕出去，連媳婦也一起出去」、「知道自己的兒子是媽寶，卻怪媳婦兩手一攤，這個邏輯怪怪的」、「看樣子妳是希望媳婦承接照顧妳兒子的責任，妳才放得了手」。

部分網友則紛紛給出建議，「父母不放手，孩子永遠長不大」、「妳就直接出去玩不要管他們，沒人幫忙，他們自己就會處理了」、「直接不做讓自己兒子學做就好，妳不放手，他就永遠依賴妳，再碎碎念就請他搬走」、「不要幫、不要理，他們就會自己想辦法」。