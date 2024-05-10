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他問60萬聘金「全給新人」算收聘嗎？ 網無言：捨不得花就別結婚

聯合新聞網／ 綜合報導
聘金是傳統婚禮上十分常見的習俗之一。示意圖/ingimage
聘金是傳統婚禮上十分常見的習俗之一。示意圖/ingimage

華人結婚禮俗當中，聘金、嫁妝等物品不能少，但隨著時代演進，不少人對這些東西也不再特別要求。有一名網友透露朋友即將結婚，但未婚妻家要求男方得拿出60萬聘金，最後會全給新人，女方家認為這樣代表沒有收聘金，但男方不這麼認為，也讓原PO好奇這樣算不算收聘？

原PO在PTT發文表示，朋友的未婚妻家人要求必須給聘金60萬元，但卻沒有說這筆錢是大聘還是小聘，不過女方姊姊當初結婚時也是收下60萬元，最後全部都是給了她姊姊和姊夫，而且女方家認為錢全都給新人，就代表沒有收聘金了。原PO朋友聽了覺得這樣還是算有收，只是女生沒有嫁妝，因此想問「還是錢都給新人就是算嫁妝？」

貼文引來眾人看法不一，「有進女方口袋就算（收聘）吧」、「先說聘金是誰出，如果是男方出，最後退回『雙方』，那就是女方賺到一半的聘金無誤」、「這個算有收，那筆錢算是女方給的，通常退聘金男方也會給新人夫妻，至於收聘金對不對，雙方同意就好了」、「我覺得不算，只是過手做面子講出去好聽，也考驗男生有沒有錢」、「如果是給新婚夫婦，我覺得不算，真的只是走個儀式跟給個面子」、「正常人家的話就是走個形式」、「什麼時代了還聘金嫁妝？」、「話說家宴的話，有在聘金嫁妝的嗎？」、「都給新人那不就是左手給右手，給到爸媽才是真的給出去」。

也有網友認為對錢斤斤計較，婚後可能吵更兇，「60萬都想那麼久，以後還會被要更多錢呢，真的要結嗎？」、「要結婚就要面對錢的問題，這很現實啊，捨不得花？以後遇到錢的事情吵更兇」、「如果你朋友連區區60萬，夫妻雙方都可以兩邊吵起來，我看還是不要結婚會比較好」。

結婚 聘金

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