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全職媽媽過很爽？朋友一句話讓她理智斷線 網共鳴：真的會爆炸

聯合新聞網／ 綜合報導
當全職媽媽一點也不輕鬆。圖／ingimage
當全職媽媽一點也不輕鬆。圖／ingimage

照顧嬰兒並不容易，全職媽媽也遠沒有想像中的輕鬆。近期一位新手媽媽表示，自己剛生完小孩，請了半年育嬰假在家裡照顧新生兒。沒想到，沒有小孩的朋友卻都覺得自己「過很爽」，還說出「老公很好耶，居然可以讓你不工作」這樣的話，讓原PO「秒爆炸」。同時，原PO也好奇其他人有沒有類似的經驗，引來大批網友留言討論。

近日，原PO在PTT「一句話惹怒全職媽媽」為題發文，表示自己生小孩後請了半年育嬰假在家裡照顧新生兒，沒想到沒有小孩的朋友卻都覺得自己「過很爽」，殊不知在家中照顧小孩的同時，家裡有很多雜事要處理，聽到這些話真的會讓她理智斷線。

這則貼文引來大量網友留言，紛紛分享自己的經驗，「沒生過小孩的朋友『我跟你說啊，你要這樣這樣教小孩才行啦，不可以那樣那樣啦』(一堆網路帶小孩專家)」、「『怎麼不去上班貼補家用？』」、「『帶小孩哪裡累』」、「『全職媽媽很輕鬆齁』聽到這種話真的會爆炸」、「『整天閒閒在家，家務事跟帶小孩就是你負責』聽了超怒，來自於我家人」。

也有過來人分享甘苦談，「連吃頓飯都無法何況做家事，小孩睡著了，才能做家事，哪可能一起睡」、「說小baby睡眠時間很長的，一定沒遇過那種30分鐘必醒一定要搖抱睡的嬰兒」、「全職在家才發現有做不完的家事，奶瓶、衣服、床單被單、生活用品檢查補貨，採買副食品、晚餐。除非很享受每天一直在做重複工作的人，不然真的找不到生活重心」。

PTT 全職媽媽

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