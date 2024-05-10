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長再正也不想聯絡！未婚男指一行業是「結婚地雷」：眼睛長在頭頂

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友根據自身經驗和周遭朋友遇到的對象，認為若女方職業是老師，他都是選擇「謝謝再聯絡」。此為女老師示意圖，與文章提及人物無關。圖／Ingimage
男網友根據自身經驗和周遭朋友遇到的對象，認為若女方職業是老師，他都是選擇「謝謝再聯絡」。此為女老師示意圖，與文章提及人物無關。圖／Ingimage

一名未婚男網友在PTT以「女老師職業結婚地雷吧？」為題表示，根據他的自身經驗和周遭朋友遇到的對象，就算對方再正，若職業是老師，他都是選擇「謝謝再聯絡」，原PO並點名台師大的女學生，還沒畢業找工作，「但眼睛就已經長在頭頂上」，認為未來月薪就是6、7萬起跳，一輩子經濟穩定，讓他不懂與女老師交往的男生，到底是怎樣的想法。

原PO認為，女老師在剛認識時還會暢談她的教育方針，讓他覺得老師在養成制度下，都覺得自己可以很好地管控學生，自然也覺得管控另一半很正常；此外，當老師的女生也會覺得自己有權利，加上經濟穩定，「所以眼睛都長在頭頂上」。

部分網友贊同原PO的想法，「對，女老師敬謝不敏」，認為找女老師當另一半的男生可能是「被虐狂」，因為老師個性通常比較「機車」，而老師找對象「就是寶寶」，且薪水事實上也很少，並未如想像得那樣的優渥。

但也有網友反駁原PO的說法，認為當老師是不是更好走入結婚市場？「認識的幾個幼教女老師還沒28歲就結婚了」，還有人說，女老師「都喜歡找法官、檢察官結婚」。

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