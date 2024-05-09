戶政辦離婚...媽寶尪竟跑回家「要和媽媽討論」 全網力挺：快離開巨嬰

當夫妻間價值觀不合，經常發生爭執，可能會導致婚姻危機。近日，一名女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」透露，她和老公正準備在戶政事務所辦理離婚，對方卻突然稱要回家和媽媽討論，便立刻跑回家，讓原PO非常傻眼。

原PO表示，自己和老公決定離婚，資料也早已準備齊全，於是在近日一起前往戶政事務所辦理相關程序。沒想到，兩人在戶政事務所等叫號時，媽寶老公卻突然說要和媽媽討論離婚協議書的內容，便立刻轉身跑回家，讓原PO感到十分無語。

貼文底下，不少網友吐嘈，「太扯了吧」、「好好笑...連離婚都還在找媽媽討論」、「下次要帶媽媽去戶政，有什麼事可以當場討論，不用來來回回浪費時間」、「絕對要離開那個巨嬰」。

還有過來人分享類似經驗，「我離婚的時候，前夫就是被他媽媽載來戶政，然後離婚協議書給他媽媽過目」、「沒事，當初我離婚，還是他媽媽來告訴我的」、「我家的媽寶不離婚就是怕被別人笑」。