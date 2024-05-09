親熱次數她主導…年近40女師相親端「愛情公約」 男方嚇壞：結婚好難

許多無法在正常社交下展開戀情的男女，會選擇直接透過相親尋找另一半。一名年過40歲的男子在「mobile01」上揭露自己相親的經過，表示曾配對到一名年近40歲的國中歷史老師，兩人輪流自我介紹後，竟拿出一只裝有多頁A4紙L夾的「愛情公約」，包括婚前、婚後，甚至是未來的夫妻性行為，都有其規範準則，讓他直呼：「相親遇到這種不知道怎辦？」

該名男網友表示，由於自己已單身40年，今年開始相親尋覓另一半。在聯誼社的配對下，與一名年近40歲的國中歷史老師約會。女老師在約會過程中「表情高冷」，在相互自我介紹後，對方拿出一個裝有多頁A4紙的L夾，裡面則是她擬定的愛情公約，讓他讀完後直冒冷汗。

原PO透露女師列舉的愛情公約還分章節，除了「人生價值觀」、「生活習慣」、「金錢觀」之外，還擬有「生小孩、性行為規範」，林林總總。他列舉出以下6點，揭露對方的要求：

1. 工作要穩定、要想拚升遷不能安逸下來，想要兩個人一起不斷突破自我。

2. 要重視WLB(工作生活平衡)，每週要排3天時間約會或至少待在一起。

3. 要先把目前認識的女性友人列清單跟她說明身分、如何認識、多久連絡一次。

4. 不能讓她媽媽覺得她被男人包養，不用什麼都幫她出錢，房租或房貸要讓她負擔，但房貸的話要再討論，以登記她名字優先。

5. 婆媳關係很重要，她不想被婆婆制約，包含住一起、育兒干涉、唸她的任何習慣或觀念，但男方也要幫她做球，建立好印象。

6. 會幫男方生小孩，但親密行為不能太多、次數要照她規定、除非她要求，不然過程要她主導。

原PO坦承，看完對方的愛情公約後，直呼這根本是「射精管理」條約，大嘆不如直接花錢包養，這年頭想找人結婚還真難。

該文被轉貼到PTT後，網友驚呼，第一次見面就曬出婚前契約，會不會太快？但也有人覺得，先講清楚是好事，不然即使結婚了也很容易離婚。還有人覺得，女方會不會是被逼來相親的？因為是非自願，所以故意以這種方式讓對方知難而退。

也有不少人討論起女方的職業，許多男網友表示對老師作為另一半的職業「敬謝不敏」，但也有人說，老師不是在軍公教三大相親搶手職業內嗎？應該是很受歡迎才對。