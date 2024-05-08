「會寵壞小孩」大姑阻考滿分給零用錢 她見後續1舉動炸鍋：雙標

有些父母為了讓孩子可以乖乖讀書，會用獎勵的方式來鼓勵。一名人妻表示，婆婆會鼓勵孩子，只要考試考100分就會給零用錢100元，卻被大姑認為會「寵壞小孩」，沒想到過幾天，大姑跑去跟婆婆說，兒子打棒球有進16強，要婆婆贊助經費，令她相當傻眼，「我們不能給，但你就可以開口要？」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，他的婆婆會鼓勵孩子，只要考滿分就會給零用錢100元，某次，兒子拿了考卷要跟阿嬤拿100元卻被大姑阻止，「不要小孩考100分就隨便給錢啦！這樣會寵壞小孩」，但畢竟給過承諾，所以婆婆當下還是給了100元。

沒想到過沒幾天，大姑跑去跟婆婆說，她兒子打棒球有進16強，「你要不要鼓勵他一下，贊助經費」，她聽到後相當傻眼，認為根本是歪理，「我們考100分叫寵小孩，整個棒球隊不是只有你家小孩有努力耶，爲什麼要雙標？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「你應該直接說，這樣會寵壞小孩」、「她的公民道德是相聲老師教的」、「婆婆高興就好」、「回說：沒有冠軍就代表沒有努力，沒有努力就沒有獎金、贊助經費！」、「默默的說~~雙標喔」、「說了就要做，不然以後小孩哪有動力」、「我本來想留言說，的確不要因為100分給小孩錢這樣不好。但看到大姑都這樣說了，以後一定要好要滿還鼓勵小孩一定要考100」。

有網友則認為，「這也能吵…錢真是萬惡之源…大家在比心眼誰小嗎」、「100元不是一萬，請問媽媽怎麼獎勵小孩呢？」、「女人真是無事不可吵」。也有人指出大姑沒什麼錯，這樣做確實會影響孩子的價值觀，「因為利益交換的方式太過直接」，更何況最後確實是有給獎勵的，立場交換，大姑的小孩確實也值得鼓勵，而且這份鼓勵是給學校或者整支球隊而不是單純給孩子，「我個人認為情況就算也當作利益交換的概念好了，至少跟婆婆奬勵妳的小孩沒有差別」。