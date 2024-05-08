快訊

520將屆…美學者認為賴清德將奉行蔡穩健做法 關切北京趁機施壓

陸軍十軍團「自製火藥訓練」中士遭炸傷送醫 國防部說明傷勢

考教甄先「撒錢」...考生年花2萬、考到看身心科 為何如此折騰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她母親節招待媽媽去小琉球玩 兄弟竟怒嗆「自私」：那我們勒？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小琉球示意圖，非新聞當事人。記者陳弘逸攝影／報系資料照
圖為小琉球示意圖，非新聞當事人。記者陳弘逸攝影／報系資料照

周日就是母親節了，安排好要怎麼慶祝了嗎？有位女網友想約兄弟一起慶祝母親節，兩人都說要陪太太「回娘家過節」，請她自己陪媽媽過母親節。女網友於是決定帶媽媽和兩個小孩去小琉球玩，不料兄弟們得知卻大為光火，大罵她很自私。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，自己離婚沒有婆家，既然兄弟們母親節都另有計畫，她決定自掏腰包帶媽媽去小琉球玩。當兄弟們從媽媽口中得知「母親節要去小琉球」，兩人很生氣來電嗆她「為什麼不先討論」、「太自私」。

哥哥責怪她沒事先告知，弟弟則表示，其他家人也很想去小琉球玩，甚至表示「媽媽說她去小琉球不用付錢，那我們勒」，原PO終於聽懂，原來兄弟們希望她全包大家的旅費，她氣到回嗆，「要去自己付錢！媽媽不用付錢，因為那是我媽」，然後掛上電話。

PO文一出，網友大酸，「以為不用出錢，馬上就有時間過節了」、「重點是妳要出錢，時間他們可配合」、「兄弟兩家人的吃相也太難看了吧！真的很不要臉」、「哥哥跟弟弟沒有說要幫忙分攤媽媽的旅費已經很糟糕了，還想要求原PO付錢，果然人無臉皮天下無敵了」、「還以為他們打來想分擔媽媽的費用」。

網友說出重點，「以後媽媽有事，他們大概也是兩手一攤，什麼事都不管」、「最怕媽媽最後還是偏心兒子」、「以後要分財產的時候可能就跑回來了！聽到妳要出錢就說為什麼沒找他們，都是為了錢而已」、「雖然說陪太太回娘家過母親節是不錯，但沒有想到自己的媽媽也要過節嗎」。

小琉球 母親節

延伸閱讀

惡婆婆要媳同住照顧她「婚後我就是你媽」 神隊友回1句話秒閉嘴

乞丐趕廟公！她住男友家「穿內褲」坐客廳 被念惱羞：怎讓男友媽搬走？

母親節送什麼給老婆？他列清單苦惱 網讚一選項：知道理由會感動

物價上漲不影響母親節 彰化康乃馨今年多賣10萬枝

相關新聞

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

她母親節招待媽媽去小琉球玩 兄弟竟怒嗆「自私」：那我們勒？

周日就是母親節了，安排好要怎麼慶祝了嗎？有位女網友想約兄弟一起慶祝母親節，兩人都回說要陪太太「回娘家過節」，請她自己陪媽媽過母親節。女網友於是決定帶媽媽和兩個小孩去小琉球玩，不料兄弟們得知卻大為光火，大罵她很自私。

金玉涼言

知足常樂都知道；名車豪宅全想要。

我問我聞／高希均，斯人斯文 incredible 君子教育家

2024年四月天，高希均教授米壽。回首平生，他最欣慰的是：「我對得起爸爸」，充滿孺慕之情。高爸爸在大陸老家擔任過小學校長，對唯一的兒子只有一個簡單的願望：「做一個教育工作者」。高教授說：「我始終堅持在教育崗位」。他的好友張作錦先生說：「一個公共知識分子從來不會退休」，說的就是高教授。 六十多年來，高教授從未真正退休。他在威斯康辛大學任教34年，在美期間，即不斷為台灣導入進步的觀念，自1970年中開始，他每年都會返台，有時是任政府顧問，有時是講學，後來參與創辦台灣第一份經濟專業雜誌，並成立出版社。進入21世紀，落葉歸根，他的人生第二春局面更大。離開校園的高教授，「傳道、授業、解惑」，不再只是面向學生、面向台灣，還面向全球華人，除了出版以外，他每年舉辦「遠見全球華人高峰論壇」，不僅在台灣舉辦，也在大陸辦。他鍾愛的「人文空間」咖啡書坊，不僅在台灣設立，在大陸更大。

【文化觀察】黃碧端／文化人的千古心事：莫錯過古往今來好文章

沒有任何一個大文明的存在，不是因為它一直有人在努力蒐集、保存、傳播一代又一代的好文字和當中的好思想。在不斷的積累傳承中，語言琢磨成晶瑩的玉石，民族性格則得到提昇的標竿。

【聯副不打烊畫廊】陳錦釘作品〈嬉戲〉

焦桐的母親陳錦釘九十歲開始熱情繪畫，三年來已累積近七百幅作品。5月12日母親節，將在五股「守讓堂」舉辦畫展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。