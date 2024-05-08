她母親節招待媽媽去小琉球玩 兄弟竟怒嗆「自私」：那我們勒？

周日就是母親節了，安排好要怎麼慶祝了嗎？有位女網友想約兄弟一起慶祝母親節，兩人都說要陪太太「回娘家過節」，請她自己陪媽媽過母親節。女網友於是決定帶媽媽和兩個小孩去小琉球玩，不料兄弟們得知卻大為光火，大罵她很自私。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，自己離婚沒有婆家，既然兄弟們母親節都另有計畫，她決定自掏腰包帶媽媽去小琉球玩。當兄弟們從媽媽口中得知「母親節要去小琉球」，兩人很生氣來電嗆她「為什麼不先討論」、「太自私」。

哥哥責怪她沒事先告知，弟弟則表示，其他家人也很想去小琉球玩，甚至表示「媽媽說她去小琉球不用付錢，那我們勒」，原PO終於聽懂，原來兄弟們希望她全包大家的旅費，她氣到回嗆，「要去自己付錢！媽媽不用付錢，因為那是我媽」，然後掛上電話。

PO文一出，網友大酸，「以為不用出錢，馬上就有時間過節了」、「重點是妳要出錢，時間他們可配合」、「兄弟兩家人的吃相也太難看了吧！真的很不要臉」、「哥哥跟弟弟沒有說要幫忙分攤媽媽的旅費已經很糟糕了，還想要求原PO付錢，果然人無臉皮天下無敵了」、「還以為他們打來想分擔媽媽的費用」。

網友說出重點，「以後媽媽有事，他們大概也是兩手一攤，什麼事都不管」、「最怕媽媽最後還是偏心兒子」、「以後要分財產的時候可能就跑回來了！聽到妳要出錢就說為什麼沒找他們，都是為了錢而已」、「雖然說陪太太回娘家過母親節是不錯，但沒有想到自己的媽媽也要過節嗎」。