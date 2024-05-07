8個月沒愛愛…妻主動求歡竟遭尪回「找鄰居的狗」 網友全炸鍋

結婚後，你都多久發生一次性關係呢？近日一名女網友抱怨，和老公已經長達8個月沒有性生活，主動求歡後竟遭回「鄰居有養狗，可以找那隻狗」，讓她大嘆「沒有性的婚姻真的很空虛」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「沒有性的婚姻真的很空虛」為題，指出之前1-2個月至少會愛愛一次，但目前已經長達8個月沒有性生活，曾經主動向老公求歡，對方卻開玩笑說「鄰居有養狗，可以找那隻狗」，讓她聽了相當難過，卻不敢因為性而發生爭執。

這名女網友進一步說明，前陣子直接幫老公掛泌尿科，對方卻惱羞成怒，認為在找麻煩，讓她相當無奈，認為結婚不要找年紀大自己很多的男人，因為「觀念思想可以溝通，但身體卻很誠實」。

貼文一出後，多數網友替她打抱不平，紛紛表示「他是多蠢才會開這種玩笑」、「說可以找狗妳還忍得下去？我看了什麼？這超級侮辱人的吧…」、「叫妳找狗那個真的非常惡劣，當下應該賞他巴掌的」、「有障礙又不去看醫生，很自私哦」、「結婚很久了嗎？居然講叫妳去找狗…我覺得很污辱人，妳不該受到這種對待」、「妳還真能忍！性生活不ok，是可以訴請離婚的」。

此外，也有不少網友給出自身經驗，紛紛表示「我已經51歲，大概2-3天就有需求，只要小孩不在家，老婆都可以配合，這個跟年齡沒有關係，應該心理因素居多，還是得持續就醫！」、「我有個朋友45歲，在太太面前硬不起來，因為有些男生也是重感覺的，對方給他情緒價值不高他就硬不起來，後來離婚了再交女友都正常」、「我老公45歲，大我8歲，還是很健康沒什麼問題，每隔三天都想要，我覺得不是每個年紀比妳大的都這樣，只是妳的男人剛好遇到有這種障礙，又不想積極去解決這問題」。