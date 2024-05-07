家庭聚會遇親戚！竟是婚前一夜情對象 人妻問該自爆嗎？網友這麼說

有人妻在網上發文，分享她出席夫家家庭娶會遇到窘境，就是她在聚會中遇到婚前的一夜情對手，原來是丈夫的表哥，她當下感到尷尬不已，怕紙包不住火，於是在網上求救，問網民「大家會建議我先跟老公坦白嗎？」。貼文一出，不少網友紛紛回應，「早說早超生」，也有人認為坦白只會危害婚姻「我建議不要講，就算對方講，您也要堅決否認」。

有女網友在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文，指近日出席夫家的家族聚會時，竟意外發現老公的表哥，就是婚前某次一夜情的「交戰對手」，面對這種情況，她當下感到尷尬不已，不知道如何是好，急急求問網友「大家會建議我先跟老公坦白嗎，還是等紙包不住火的時候再說呢？」

貼文一出，網友紛紛留言熱議，有人認為既然是婚前的事，就無必要再提，「婚前的事情沒必要講吧」，有人則認為「自爆」或可減輕後果，「早說早超生」。

不過有網友也認為不應自爆，隨時會危害婚姻，「我建議不要講，就算對方講，您也要堅決否認，並且反擊說是對方亂講話，藉此破壞你的婚姻，並警告對方告他毀壞自己聲譽」、「不會講，打死也不會承認，如果你有什麼影片照片留在人家手裏，那就妳的劫數」。

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文章授權轉載自《香港01》