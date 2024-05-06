羨煞親友！男友做這行她狂被催婚 網曝：跟老一輩覺得公職好一樣原因

當一對情侶論及婚嫁，準備步入禮堂前，通常都會將另一半介紹給親友。近日一位女網友指出，每當自己介紹男友給家人、朋友時，只要聽到男友的工作，就會得到「未來日子好過啦」、「可以結了啦」等等回應，讓她不禁好奇男友的職業「真的有那麼好嗎？」貼文曝光後，也引起網友熱議。

一位女網友在Dcard發文表示，自己和男友愛情長跑十年，這幾年也開始準備結婚，不過每每把男友介紹給同事、朋友或親戚時，只要聽到到男友在中鋼上班，都會給予十分正向的回應，「大概就是稱讚跟覺得結婚、未來日子好過啦，或是說『在中鋼喔？可以結了啦！』這類的話」。

原PO透露，自己有一份穩定的工作，在這方面兩人都互相照應，沒有經濟上的問題，不過對於不同時期、互不相識的人都說出一樣的話，讓她感到十分好奇，直呼「有個中鋼未婚夫真的那麼好嗎？」、「好想知道真的那麼好的原因點是什麼」。

貼文一出，不少人紛紛稱羨，「中鋼在高雄稱霸了」、「中鋼黃金聖衣欸，在高雄走路會颳風」、「以前的高雄霸主，高雄人的夢中情司」；也有網友點出該公司最大的優勢是穩定，「但中鋼比很多公司算穩定了」、「就以前來說，進入中鋼就等於公務員了，但以現在大環境真的不算好」、「組成家庭有小孩之後，穩定的工作勝過一切，中鋼的確棒棒」、「我說我男友是台電的，大家也是差不多那種反應，但原因就是南部產業低薪也少調薪，受薪階級、國營對高雄人來說就是很好的職業了，至少穩定會調薪，符合成家立業的因素之一，所以才會說可以結婚了」。

不過有網友從現實面揭露原因，提出不同意見，「只有我覺得是場面話嗎」、「跟老一輩聽到職業是公立學校老師，就高興得不得了一樣的意思，個人覺得只是很表面的客套或活在舊觀念的羨慕」、「老人家想法，就跟妳說是公務員，老人也會覺得很棒的意思一樣」、「條件是相對的，妳跟妳同溫層薪水應該不高，大家才會覺得妳未婚夫好」、「以前沒有科技業下去擴廠，中鋼、台塑是南部地區薪資水準算前段班的，所以老一輩的印象還停留在5到10年之前。現在慢慢科技軟體業往南部擴廠，就慢慢被比下去了」。