男友被絲襪辣妹要名片！她推測行徑「全身發抖」 內行勸放生曝SOP

談感情若沒了信任，關係恐怕逐漸崩壞，一名女網友因男友近期行徑鬼祟，便偷翻對方手機「查勤」，卻發現別的女人向男友要了「名片」，兩人對話雖沒有曖昧，卻讓原PO極度沒有安全感。貼文曝光後，網友也紛紛勸她：「快逃！」

原PO在Dcard發文表示，男友最近行為異常，時常表現出很怕她瞄到手機、遮遮掩掩的樣子，這也讓她種下不安的種子，半夜忍不住偷翻男友手機，結果發現他與一名頭貼穿黑絲襪、露腳趾頭的女子對話。可以看到男友向女子提問：「需要留下其他資料嗎？」對方則回應「你的名片」，並詢問男友的工作。

「對話就這樣而已！」原PO表示，男友還把這名女子的訊息噤聲，似乎是怕突然跳出來被她看到，表現得相當警惕，「有沒有人知道這是什麼？希望不是嫖妓…我現在全身在發抖」。

對此，有網友認為，「嫖不用給名片吧，也不會問工作」、「應該是被騙了，嫖妓才不會問你工作，留名片幹嘛？」不過有過來人跳出來回應，「是，因為我在我前男友手機裡看過」、「不用名片的是低消費，現在1,500到處有，貨色比較優質的店會需要驗一下客人身分」、「是（嫖妓）的，因為我以前也出來賣，頭貼就是要放這種」。

另外還有內行分享，朋友從事相關產業，曾經告訴他遇到新客戶的流程：一、確認客人從哪得到資訊或推薦人。二、驗證身分，比如名片或是自拍照，但不會過度要求提供私人資訊。三、初次約出來，到定點時會要求客人再自拍一張，比對背景驗證身分。四、多次消費後會被列入常客，可享有優先權及好康報報。五、約完若能寫出好的分享文，有機會享些許折扣。