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女友討厭上班！他養3年嘆「唸了就哭」 眾直指：軟爛主因是你

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，女友過去在職場上受欺負，導致她心生陰影、害怕上班，不知不覺三年過去了，都靠男方的錢過日子，讓他相當困擾。圖／Ingimage
一名男網友表示，女友過去在職場上受欺負，導致她心生陰影、害怕上班，不知不覺三年過去了，都靠男方的錢過日子，讓他相當困擾。圖／Ingimage

另一半不願意工作，到底該怎麼勸？一名男網友表示，女友過去在職場上受欺負，導致她心生陰影、害怕上班，不知不覺三年過去了，都靠男方的錢過日子，毫無生活目標。貼文曝光後，也引起底下留言熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，女友個性善良，可能因為這樣，以前在職場上才會被欺負，導致現在變得很討厭上班，這三年來一直當無業遊民，不然就是做不到一個月就離職，目前吃飯、旅遊、房租的花費都靠他全包，女友則是沒有生活目標，過得很軟爛。

原PO表示，他年收入大約在100萬左右，雖然養得起女友，但還是會在意對方軟爛的態度，且只要講到工作的話題，女友還會討厭到哭出來，導致自己現在也不敢多提，「她毅力不夠也是事實，例如想跟著我去爬山，但又不想訓練，到後面百岳剩我自己去，山上看到一隊的，我就好羨慕」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「有ATM幹嘛要去工作」、「她已經夠軟爛了，你還無限金援，只能說你就是讓她變寄生蟲的主因之一」、「不工作是因為你會養她啊，你有看過博美狗出去拉雪橇賺錢嗎？都嘛是躺在家裡亂汪」、「分手就會讓她省思了」、「這改不了的，所以你還是選擇分手吧」、「你是不是誤會個性很好、很善良的意思」、「善良的是你吧」、「你繼續養啊，都養三年公主了，應該捨不得把你們家公主放出去吧」。

也有網友建議，「不用跟她說工作的事，也不用分手，但停止給錢或請出國，這點做得到的話，可以觀察她接下來的反應」、「可以去找一些她現階段能力可以應付的工作，心理的承受能力要考慮進去，畢竟她都已經三年沒工作了，抗壓性不可能馬上恢復正常，改變總是需要時間跟耐心，先求有再求好，等不了只能分手」。

Dcard 兩性關係 女友 職場

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