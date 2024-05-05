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穩聊3週約吃飯女生提「這地點」他傻眼 網勸退：感覺怪怪的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他和女網友約見面吃飯，對方提議去吃一家高級火鍋店，讓他覺得有點奇怪。圖／ingimage
一名網友分享，他和女網友約見面吃飯，對方提議去吃一家高級火鍋店，讓他覺得有點奇怪。圖／ingimage

男女交往時，價值觀是否契合十分重要，若雙方金錢觀念差異太大，關係可能也難以長久。近日一名網友就分享，他和新認識的女網友約見面吃飯，但對方一開口就提議吃一家高級火鍋店，套餐至少千元起跳，讓他忍不住好奇詢問眾人，「第一次見面就約那麼高級的店，是不是怪怪的？」

原PO在PTT發文表示，前陣子透過朋友介紹認識一名女子，雙方在網路上聊了2、3週後，覺得可以約出來吃飯，便開始討論要吃什麼，原PO原本心想，既然是他約女方，那這頓飯就由他請客，但並未告訴對方。

沒想到，女方竟提議吃高檔火鍋店「橘色涮涮屋」，原PO心想自己也喜歡吃火鍋便答應，一查菜單才發現，套餐皆千元起跳，最貴甚至要4千多元，讓他嚇了一跳，直呼「自己火鍋最貴只吃過石二鍋」，並詢問眾人「第一次見面，就約在那麼高級的店，自己是覺得有點怪怪的，也不是說付不起，還是這樣對大家來說其實很正常呢？」

貼文引發網友熱烈討論，不少人猜測對方可能把原PO當盤子，「要被當盤子了，醒醒吧」、「別被騙了」、「第一次約感覺超怪」、「這感覺是來要飯的」、「這種絕對不正常，別傻傻的」、「當天直接AA吧，從各種角度講都不正常」、「我女生，覺得不算熟悉的兩人第一次見面，約這種價位的店不ok」。

但也有網友認為，單純只是雙方價值觀不合適，並建議原PO直接放棄，「撇開高不高級不談，你們消費習慣明顯就不一樣，最好是不要去自取其辱」、「你覺得怪就代表這不是你該參與的局，對手可能都在請米其林」、「第一餐就吃這個，代表平常消費水準就在這」、「代表你們的消費水平差很多，你可以直接放棄比較好」、「相不相信你錢花了也沒結果」。

火鍋 約會

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