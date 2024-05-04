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惡婆婆要媳同住照顧她「婚後我就是你媽」 神隊友回1句話秒閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
惡婆婆會使媳婦身心俱疲。圖為婆媳關係示意圖。圖片來源/ingimage
惡婆婆會使媳婦身心俱疲。圖為婆媳關係示意圖。圖片來源/ingimage

婚姻中婆媳問題是最難解的議題之一，若是遇到惡婆婆，對於媳婦而言肯定是苦不堪言。有網友抱怨，她的婆婆揚言「婚後我們就是妳爸媽，妳要搬來跟我們住，照顧我們才是孝順」，想不到神隊友竟回嗆婆婆「別跟人家女兒說有的沒的，我老婆沒欠你們」，讓她直呼「這婚值了」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆曾要求他們夫妻倆搬回婆家，婆婆甚至告訴她，「結了婚我們就是妳爸媽了，妳要搬來跟我們住，隨時照料我們，這才叫孝順」。

該網友當下無法忍受，無奈反擊回嘴「那我離鄉背井嫁給你兒子，我難道就是不孝女？」

此時婆婆本不打算示弱，還想繼續罵她，想不到原本在一旁悶不吭聲的老公突然回嗆，「別在那跟人家的女兒說有的沒的，婚我們自己要結的，房子也是我們買的，我妻子沒欠你們」。

該網友表示，老公發話讓婆婆當場閉嘴，她聽完既驚訝又開心，直呼「隊友有肩膀，結這婚真的值了」。

其他人紛紛留言「老公好帥」、「難得的神隊友」、「終於有個不是媽寶的老公了」、「給神隊友一百分」、「選對人真的比什麼都重要」、「老公挺就夠了」。

婆婆 婚姻 媳婦 老公

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