老公失業2個月還照常上班、加班 人妻偶遇前同事知真相：好心疼

夫妻之間沒有任何秘密，談何容易？最近一名人妻在網上討論區發文，表示早前在街上巧遇老公的同事，才得知老公早在兩個月前已被公司解僱，但人妻卻蒙在鼓裏，她回憶老公在過去兩個月，每日準時9時上班，又偶爾說要加班，令她感到相當擔憂。人妻後來向老公問個明白，才知道老公為了不讓她擔心，才一直沒有透露自己被辭退，還找了一份搬運的工作，應付家中開支，讓她大感心痛。

該名人妻在香港討論區以「發現老公連失業都不跟我說…」為題發文，表示之前在街上巧遇老公的同事上前打招呼，對方問起其老公在兩個月前離開公司後，是否順利找到工作，「當下我有稍微不知如何反應，因為我連我老公失業都不知道」。該同事續指，由於公司生意差而要裁員，樓主的老公便不幸地成為其中一人。

樓主事後回想老公在過去2個月的行程，「天天都9點去上班，有時還說OT（加班）會晚歸」，當時她以為老公只是轉職，不以為意就沒有問清楚。樓主直言自己沒有生氣，「只是好擔心他為什麼不說」，當晚她等到老公下班回家後，忍不住邊哭邊問老公，這時對方才慢慢說出事情真相，指自己在失業後，很擔心家中日後經濟壓力大，加上最近市道差，他很難找回類似的工作，「之後他（老公）覺得有手有腳一定沒問題，就跑去做搬運」。

老公又表示，擔心樓主知道後不開心，故一直沒有坦白。樓主在文中指，自己從沒有責怪老公，但聽完「真的好心疼他」，而且也知道老公很努力為家庭付出，因此自己也要好好努力，將家中大小事務打理好，「等他下班可以舒舒服服休息」。

不少網友紛紛留言鼓勵樓主，「兩人齊心，難關輕鬆過」、「兩人一齊迎難而上，加油！」，認為其老公可能希望新工穩定後才坦白，並大讚他是好老公，「一個對家庭負責任的老公，一個能體諒老公，能做老公背後助力的老婆」、「有時男人不想妳擔心，跟妳說妳可以幫到他嗎？等他第二份工穩定後再告訴妳也不遲」。

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文章授權轉載自《香港01》