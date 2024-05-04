哥哥還是外甥？他曝父親離婚後再娶岳母「關係超亂」 網看傻：電視都不敢這樣編

家家有本難念的經，有時甚至複雜到輩份都難以搞清楚。一名男子表示，家中關係離奇地複雜，緣於父親先和一名女子結婚，育有一名兒子，父親離婚後，反和前岳母相戀結婚，繼而產下該名男子，換言之，該名男子有一個同母異父的姐姐，但她生下和樓主同父異母的哥哥，胞兄亦即是其外甥，令他慨嘆「好亂的一家人，我爸媽根本是在胡搞瞎搞」。網友紛紛笑言「很適合給電視台參考，編劇都不敢這樣寫」、「比電視劇情還亂」、「我看了什麼，不過雖然關係很亂，但聽起來大家都協調一個共處的方式了」、「貴圈真亂」。

樓主在「Dcard」表示，母親家族比較年輕產子，外祖父母18歲結婚，19歲時生下樓主母親，樓主母親15歲時未婚產下一名女兒，亦即是樓主胞姐，胞姐長大後，正值18歲嫁給一名27歲男子，19歲時生下一名兒子，當時樓主母親34歲榮升外祖母，而且有一名小她6歲的女婿，但胞姐21歲時離婚，兒子由樓主外祖父母幫手照顧，他們事業發展不錯，都有能力照顧曾孫。

最離奇的是樓主母親和前女婿發展姐弟戀，當她38歲時就奉子結婚，39歲生下樓主，換言之，樓主父親先和樓主胞姐結婚產子，再和樓主母親結婚生下樓主，婚後樓主胞姐和外祖父母同住，樓主父母則住在一起，胞姐感到尷尬，前夫變成繼父，樓主外祖父母都很尷尬，孫女婿變成女婿，樓主同父異母的兄長一樣尷尬，父親變成繼外祖父。

樓主形容自己是最尷尬，「因為我同母異父的姐姐，生下了我同父異母的哥哥」，胞姐雖然大樓主逾20歲，「就叫姐姐沒什麼問題」，而且雙方關係不差，但樓主和樓主兄長就非常尷尬，「我叫他哥哥，他叫我舅舅，後來乾脆都叫名字」。

但去到新年比較麻煩，樓主和父母大年初二一起前往外祖父母住所拜年，樓主胞姐兩母子就會迴避，免得尷尬；樓主胞姐兩母子如果要和樓主祖父母用膳吃飯，樓主一家人都會迴避，他們如果想和樓主母親見面，樓主和父親都會避席；一旦樓主父親想見長子，都會私底下見面，「唯有這樣，才是正常的父子見面」。

樓主形容「好亂的一家人，我爸媽根本是在胡搞瞎搞」。網友紛紛整理關係圖，以便了解清楚樓主一家人輩份，「 整理的超清楚」、「這樣以後訃聞關係要怎麼排啊？」、「你姐跟你媽還能正常相處互動嗎？這太尷尬了吧」。

網友紛紛整理關係圖，以便了解清楚樓主一家人人的輩份。圖／翻攝自Dcard

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文章授權轉載自《香港01》