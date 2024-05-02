女生喜歡「乾淨男生」不是多金帥哥！他：光靠8標準就刷掉一票台男

女生們的擇偶條件常提到外表不重要，但「喜歡乾淨的男生」，這指的是什麼呢？一名PTT鄉民推敲或許是「每天洗澡」並且「香香的」。不過，一位很懂女人心的網友認為光靠「8點判斷標準」能刷掉大部分台灣男生。

該PTT鄉民以「女生說喜歡乾淨的男生，是什麼意思？」為題發文表示，到底女生所謂的喜歡乾淨的男生是什麼意思？他不解女生們說這句話時是代表「那個男生每天都有洗澡嗎？」、「還是每天香香的？」

「肥宅們」紛紛解讀直言是指「高富帥」、「身材好=高、有上進心=有錢、乾淨=帥」、「宅男自己滾」。

不過，一位很懂女人心的網友表示，「去路上走一圈，台男平均值就是連乾乾淨淨都達不到」，他列舉以下「8點判斷標準」，並直言「光這樣就能刷掉絕大部分台男了」。

然而，有網友反駁「但一樣被妹子刷掉」、「明明就看臉，乾淨的意思就是順眼的意思」，並分析可能性「台灣天氣熱流汗油膩，懶的窮的就自暴自棄了」、「男人把錢拿去打理自己的話，就沒錢給女人買禮物、吃大餐」。

認同「8點判斷標準」的網友則回應，「佛心來著的建議，但應該還是有對牛彈琴的牛兒們」、「鼻毛鬍渣甲垢就能刷一堆了」，還有一名打工仔觀察，覺得應該是台灣普遍沒有外表焦慮的原因「台女不知道，但台男應該是沒有」。