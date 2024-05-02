結婚前2天未婚夫激戰網紅伴娘！準新娘po活春宮片 真相震驚全網

婚姻最重要是忠誠！臺灣1名「準新娘」於網上發文稱，她在婚禮前2天，意外發現其直播主未婚夫及身為網紅的伴娘「出軌」，2人「激戰」過程是被家中遠端監控的鏡頭拍下「直播」，她憤怒與未婚夫解除婚約，並公開「激戰」影片。網友得悉事件本來也批評未婚夫是「渣男」，為樓主感到心疼；然而樓主公開「激戰」影片后，眼利網友隨即發現問題所在，真相震驚全網。

有女網友早前在Facebook專頁「靠北男友」發文表示，她邀請閨密做伴娘，婚禮前2天請對方到家裡商討細節，結束后未婚夫主動提出送閨密回家，她當時沒有懷疑，想不到之後通過遠端監控鏡頭發現，未婚夫竟帶閏密回自己家「激戰」一番，相當憤怒。

樓主公開聲稱是事發「激戰」影片的全裸男女性交畫面，結果迎來大逆轉。（示意圖／Ingimage）

樓主透露，這位閨密算是網紅，在Facebook有3萬多人追蹤，未婚夫則是直播拍賣頻道的主播。

貼文引來網友熱議，紛紛斥責未婚夫是「渣男」，樓主感到心疼。在網友們支援下，樓主指已經與未婚夫解除婚約，並公開聲稱是事發「激戰」影片的全裸男女性交畫面，以「答謝」網友。

然而樓主公開「激戰」影片后，迎來180度大逆轉！有眼利網友發現，相關「激戰」畫面其實是多年前流傳的「活春宮」畫面，而且男女主角並非網紅，而是「普通韓國男女」，與樓主所說大相徑庭，其他網友轉為批評樓主造假。

面對網友質疑，「靠北男友」專頁極速刪文，解釋是被騙才會幫忙上稿，並非為了博流量，又斥責這種「自導自演」行為不可取。

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文章授權轉載自《香港01》