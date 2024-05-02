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婆婆「打翻醋罈子」氣到住院 公公舉動讓媳婦直呼：疼老婆代表

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

許多佔有慾強的情人，眼裡可是容不下任何一粒沙的。日前有一名女網友發文表示，婆婆打翻醋罈子，竟然一時想不開，現在醫院治療中，引發網友熱議。

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，過年前他們家斜對面搬來一位喪夫的女鄰居，婆婆即神秘兮兮的跟她說，剛搬來的新鄰居是公公的青梅竹馬，原本他們要結婚的，可是阿公阿嬤不喜歡她，公公才娶了婆婆。

原PO指出，因為公公知道婆婆很忌諱那位青梅竹馬，所以他出門都會刻意繞遠路，避免經過她家門口，可是前幾天，公公還是碰見她，於是就寒暄二句。婆婆得知後，竟想不開，現在還在醫院治療中，原PO驚呼「婆婆啊！幹嘛這樣呢？」

原PO透露，婆婆住院後一直沒醒，公公就守在病床邊，緊握婆婆的手。婆婆醒了之後，公公還摸著婆婆的臉，一直唸她笨，讓原PO站在一旁不知所措。原PO覺得婆家的男人會疼老婆，完全是公公教育出來的，原PO還表示「公公可能會帶婆婆搬回老家去住」。

這篇文章迅速引起熱烈討論，不少網友紛紛表示「傻眼！也太巧了，但是婆婆也太激動了吧」、「在醫院就更監督不到公公了」、「婆婆太恐怖了，如果他們又有說有笑，不就…」、「覺得她根本是故意搬來的嘛」、「妳公公人很正直也很疼老婆耶」。

不過，也有網友反倒建議原PO「3好加1好，這時要鼓勵鄰居三不五時來家裡坐坐，要敦親睦鄰才是」。

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公公 婆婆 鄰居

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