反轉再反轉？他怨見女友家長「要求AA」長輩秒臭臉 妹子現身怒批：你是男生欸

不少情侶、夫妻為了平均分攤生活支出，在消費時會採取「AA制」，各自付帳。一位男網友近日抱怨，自己跟女友及她的家人用餐，結帳時和女方一行人收取一半的餐費，但女友的爸媽卻一臉不情願，讓他忍不住貼文怒轟「沒欠你們」。不久後，一位疑似「女主角」的網友發文，指出男友在見家長時竟「要求AA」，令她傻眼直言：「AA男真是夠了」。

一位網友在臉書社團「匿名公社」上發文，表示自己近日跟女友及她的家人用餐，結帳時總共2500元，原PO便向女友的爸媽收取一半的餐費，未料兩位老人家卻給得不情不願，讓他。忍不住怒批「搞清楚，老子沒欠你們，沒錢就他X別出來吃飯」。

見原PO如此理所當然的態度，不少網友對他的行為感到不解，紛紛留言「真的看到憑實力單身是什麼樣的人」、「第一次見面就這樣，應該沒下次了」、「如果對方是你女朋友，那不好意思，你基本沒戲了」、「才1250元也在收？」、「這一任基本上是涼了，下次記得，如果不是有心論及婚嫁的對象，沒有心理準備請客的話，別約對方長輩出來吃飯」。

不久後，一位女性網友也在匿名公社上發文，指出自己為了讓男友和家人彼此熟悉，約了雙方一起吃飯，不過見家長的經驗卻令她十分失望。原PO的男友在結帳時當面開口「要求AA」，她傻眼直呼「又不是吃多好的餐廳，只是一般的合菜，見家長就大方一點好嗎，事後討飯錢也沒關係啊」。她怒氣沖沖地抱怨道「AA男真是夠了」、「就算是我約的又怎樣，你是男生欸，有夠丟臉」。

兩篇文章的故事內容、情節十分相似，讓網友議論可能是當事人「親上火線」。而看到女方的說法，不少人也回應「到底為何要見面，彼此又沒感情，只有斤斤計較」、「妳有事嗎？妳約的沒叫妳出就很客氣了，還見家長呢」、「公主就不要出門禍害其他人了」、「結帳時男友開口AA是小氣，家長沒乾脆買單是不夠大氣，而這女友…當做在看戲？早散早好」、「吃飯前為何不先私下溝通」。

不過也有網友推測，這兩篇文章是刻意製造對立的創作文，「為什麼最近一堆AA的文章」、「妳是說跟妳父母收1250元，還大言不慚貼文那個人嗎」、「其實是同一個人的來回創作文吧」。