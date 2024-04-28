朋友花50萬「用陽壽換復合前任」 她被借錢嚇壞：超級可怕

有些情侶分手後仍放不下前任，並為此感到痛苦與糾結。日前，一名女網友在Dcard透露，最近好友與另一半分手，為了挽回前任的心，該名友人竟斥資參加各種「復合法會」，甚至用自己的陽壽交換，嚇得她直呼「根本超級可怕」。

原PO以「朋友為了復合變超可怕」為題發文，說前陣子好友找她借錢，但對方不是愛亂花錢的人，進一步詢問才得知，友人為了和前女友復合，竟參加了一大堆復合法會，「聽完我真的大傻眼，不只是因為覺得超級浪費錢，更是因為很可怕」。

原PO表示，好友不只燒了很多泰國蠟燭，還參加不少「各國降頭法事」，留下雙方姓名、生日、照片等資料。更可怕的是，對方還拔前任的頭髮、買草人，甚至用自己的陽壽交換，並詛咒前任身邊一些朋友與親近的異性。

原PO透露，朋友這次向她借錢是為了買古曼童回家，除了許願能成功復合外，還希望前任能無時無刻想著自己，不准再跟不看好兩人的朋友相處，讓原PO嚇得直呼「根本超級可怕」。

她接著說，走火入魔的朋友至今已花了近50萬元，仍復合失敗，但好友仍堅信前任願意保持聯繫，就是還有機會。實際上，對方是因為害怕友人想不開，才不立刻斷聯。原PO無奈地說，她實在不願意借錢，但又害怕自己因此被詛咒，於是發文詢問網友意見：「請問大家會怎麼做？」

貼文底下，許多網友認為該友人的行為太可怕，「50萬我都覺得可以再找下一個了？真捨得花啊」、「感覺遇到詐騙神棍」、「太可怕了，恐怖情人…前女友真衰」、「會復合就是會復合，一毛錢都不用花，就會復合；不會復合就算花一百萬也不會復合」、「好恐怖，我的天」。原PO事後也在留言區補充，兩人分手原因之一，就是女生覺得太過壓迫。