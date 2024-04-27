有洗碗機也不准用！公公禁媳用電器 要她親手洗衣洗碗「修煉自我」

女人婚後除了要克服婆媳問題外，有時也會遇到難搞的公公，對婚姻是一大挑戰。有網友抱怨，他們夫妻倆沒有跟公公住在一起，但公公很怕她開電器、浪費電，甚至要她用手洗衣，還聲稱「洗碗是一種修煉自我的方式」，不要用洗衣機、洗碗機浪費電。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她沒有跟公公住在一起，但公公很愛干涉她使用電器的權力，經常傳訊息提醒她的老公，要媳婦不要老是開電扇、很費電，還要媳婦少開冷氣、多開窗戶。

該網友表示，她的公公要求她「衣服每天用手洗才不會堆太多」，否則用洗衣機浪費水，即使使用洗衣機脫水甩乾，幾秒後也要立刻關機；她的爸爸買了一台洗碗機給她，公公卻說她爸爸害下一代不會洗碗，「洗碗是一種修煉自我的方式」，說到底只是怕耗電。

該網友說，她的公公要求他們不要在冰箱裡囤積飯菜，當天就要吃完，某次到他們家借住，還把冷凍庫的肉品跟冷凍食品帶走，只因吃不完會浪費電存放，她傻眼直呼「我真的覺得我公公很有毛病」。

其他人則留言「把他訊息關靜音！關他屁事，這種天氣不用到夏天，現在就很悶熱了，不開電扇、冷氣是有病嗎？」、「他是不是還在點蠟燭、劈柴」、「冰箱又不是即用即插的東西 ，他上輩子是北極熊吧！所以這輩子很在意浪費能源」、「管太多，不住一起也有事」、「你公公是清朝人嗎」、「老人都這樣，用電吹冷氣他會死」、「好好笑的人，活在上世紀」、「把冰箱裡的食材帶走是哪招……這是土匪吧」、「別吃喝了，拉了也浪費，別呼吸了，吸了也呼掉」。