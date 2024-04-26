男友高才好？她曝別找180以上男生的三大理由 一票點頭：必淋雨

大多女性都希望能找到一個高大帥氣的男朋友，「最萌身高差」也一度是許多人的追求。近期卻有一位女網友在Dcard上PO文，「痛陳」男友太高的三大壞處，分享自己與高個男生相處的血淚經驗。

原PO以「不要找180以上男生的三大理由」為題稱，她看到很多女孩對高個男生有很多憧憬，雖然她本人只有155公分，但有不少與高個男相處的經驗，想來跟大家「反推」。

她表示主要有三大缺點。首先，雙方講話會聽不到。25公分以上的身高差使雙方講起話來不只脖子很酸，去人擠人的地方講話甚至要用喊的，讓她心很累。其次，下雨一起撐傘時，由於存在身高差，雨傘和原PO頭頂有一段距離，再加上行進時因為風或走路的速度，雨是斜的從傘下方飄進來，會直接淋在原PO臉上，帶給原PO的沒有浪漫，只有崩潰。

最後，原PO表示自己常常被肘擊，畢竟只要抬手或轉身，她的臉就在這些高個男手肘的攻擊範圍內。她常在男生結完帳或聽到朋友呼喚後轉身這種情境下，因為沒及早拉開距離就被肘擊，連眼鏡架都因此歪掉過。

對此，一大票網友表示同意，「我168也不喜歡180以上的，脖子好痠」，「真的要講話很大聲才聽得到，好累」，「我154我老公178，撐雨傘我必淋雨，我老公常常找不到我」。

當然，也有網友認為這是原PO自己的問題，或是為高個子抱不平，「那也不是180的問題，是你太矮」，「我165，差15公分左右很剛好」，「但看到最萌身高差還是讓人羨慕得不要不要的」。