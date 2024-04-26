快訊

華為突圍美晶片禁令 FT：美盼聯手日韓荷收緊對陸限制

到Joeman車行買車被拒 18歲男不爽業代「1句話」糾眾放鞭炮

妮妃雅成台灣之光！如何征服美國變裝皇后文化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男友高才好？她曝別找180以上男生的三大理由 一票點頭：必淋雨

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶之間的身高差太大，有時會帶來困擾。示意圖／ingimage
情侶之間的身高差太大，有時會帶來困擾。示意圖／ingimage

大多女性都希望能找到一個高大帥氣的男朋友，「最萌身高差」也一度是許多人的追求。近期卻有一位女網友在Dcard上PO文，「痛陳」男友太高的三大壞處，分享自己與高個男生相處的血淚經驗。

原PO以「不要找180以上男生的三大理由」為題稱，她看到很多女孩對高個男生有很多憧憬，雖然她本人只有155公分，但有不少與高個男相處的經驗，想來跟大家「反推」。

她表示主要有三大缺點。首先，雙方講話會聽不到。25公分以上的身高差使雙方講起話來不只脖子很酸，去人擠人的地方講話甚至要用喊的，讓她心很累。其次，下雨一起撐傘時，由於存在身高差，雨傘和原PO頭頂有一段距離，再加上行進時因為風或走路的速度，雨是斜的從傘下方飄進來，會直接淋在原PO臉上，帶給原PO的沒有浪漫，只有崩潰。

最後，原PO表示自己常常被肘擊，畢竟只要抬手或轉身，她的臉就在這些高個男手肘的攻擊範圍內。她常在男生結完帳或聽到朋友呼喚後轉身這種情境下，因為沒及早拉開距離就被肘擊，連眼鏡架都因此歪掉過。

對此，一大票網友表示同意，「我168也不喜歡180以上的，脖子好痠」，「真的要講話很大聲才聽得到，好累」，「我154我老公178，撐雨傘我必淋雨，我老公常常找不到我」。

當然，也有網友認為這是原PO自己的問題，或是為高個子抱不平，「那也不是180的問題，是你太矮」，「我165，差15公分左右很剛好」，「但看到最萌身高差還是讓人羨慕得不要不要的」。

Dcrad 情侶

相關新聞

男友高才好？她曝別找180以上男生的三大理由 一票點頭：必淋雨

大多女性都希望能找到一個高大帥氣的男朋友，「最萌身高差」也一度是許多人的追求。近期卻有一位女網友在Dcard上PO文，「痛陳」男友太高的三大壞處，分享自己與高個男生相處的血淚經驗。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

金玉涼言

婚前，什麼都能讓；婚後，什麼都能嗆。

【為母心情】心語／聽障女兒，是我的驕傲

女兒出生十個月大時才知是重度聽障兒。在那個年代，國健署尚未推行新生兒聽力篩檢，都是等到家人發現有異才至醫院檢查；當醫生告...

【心情點滴】家庭主婦／上坡下坡

收到工會邀請函不久，公公向先生預約載他去參加新春團拜。

【當代散文】楊照／憋氣式的伏筆

不疾不徐的武術， 在最迫切危急的場景下亮相 在《倚天屠龍記》裡，太極拳和太極劍是由已逾百歲的張三丰創制出來的，從此成為武當派的鎮派武學。關於太極拳的起源，向來有諸多說法，主要有兩派觀點，一是說源於明末清初河南陳家溝的陳王庭，另一說就是源於武當張三丰。金庸也採用了這個說法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。