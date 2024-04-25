老公要妻幫中風公公洗澡「竟有生理反應」 網全怒了：豬隊友沒手嗎？

華人的傳統觀念裡，女生結了婚就要照顧另一半的父母親，不過有一名女網友透露因為公公中風了，老公要求她幫忙洗澡，沒想到公公卻因此有了生理反應，讓她不知如何是好。貼文引起眾人的怒火，全都替原PO抱不平。

這名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」寫道，因為公公中風，婆婆身體不好無法幫忙洗澡，老公便要求她每天幫公公洗澡，雖然也是盡孝道，但公公卻因此有了生理反應，讓原PO尷尬地不知道該如何是好，無奈地上網求助鄉民們「我該怎辦？」

貼文一出，眾人全都看不下去，「隊友沒手嗎？」、「自己的爸爸自己洗好嗎？怎麼好意思叫媳婦幫忙洗，你老公也是很奇葩」、「太驚嚇了！怎麼會媳婦幫公公洗澡？」、「又不是妳爸，洗什麼」、「是我會哭出來，會覺得很委屈，為何讓自己過這種生活，馬上簡單東西收一收離，不會再回去」、「妳願意洗，也蠻奇葩的」、「有反應沒辦法避免，妳老公問題很大吧，叫自己老婆幫爸爸洗澡，有病嗎？」、「誰的爸爸誰洗呀，妳該拒絕的」、「他為什麼不自己幫他爸爸洗澡？干妳屁事」。

還有網友建議原PO請專業人員來照顧，「申請長照來洗」、「你們不知道有長照資源可以申請嗎？」、「快點請看護，錢能解決的」、「長照還要評估，早點申請早點脫離苦海，短期花個看護來頂著唄，隊友請付錢謝謝」、「可以請居家照顧啊！我家就有請了，還可選擇男或女的護工，她們也會幫他按摩復健，就看你們的需求」、「打1966衛福部申請居家服務」。