她抓包9年男友用「這APP」偷吃 網傻眼：比蝦皮厲害

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聯合新聞網／ 綜合報導
在一段感情中，另一半若突然出現與平時不同的行為，就容易讓人感到不安。示意圖／ingimage
在一段感情中，另一半若突然出現與平時不同的行為，就容易讓人感到不安。示意圖／ingimage

在一段感情中，另一半若突然出現與平時不同的行為，就容易讓人感到不安。有女網友在Dcard透露，自己最近發現交往9年的男友出軌，並多次利用銀行轉帳的備註與對方聊天，崩潰直言「對話真的噁心到我好想吐」。

原PO以「論及婚嫁卻發現男友用銀行轉帳偷吃」為題稱，自己近日和男友一起吃晚餐時，看見對方一直使用手機，詢問男友後，對方卻辯稱是公司的事。後來，她趁男友上廁所期間，打開對方手機，驚訝的發現裡面竟有多筆銀行匯款紀錄，「數字都很小筆，幾乎都520、1314、69之類的數字，一看旁邊轉帳備註全都是出軌證據」。

原PO表示，她和男友交往9年，兩人甚至論及婚嫁，自己一想到對方去找其他女生曖昧調情，就讓她覺得很噁心。從原PO的截圖內容可見對話紀錄包含「是很開心，下次約」、「太好了，等等見寶貝」、「今晚11點老地方？」等，讓她氣得直言「對話真的噁心到我好想吐」。

當下原PO並未和男友攤牌，只表示自己想先回家，而對方也沒有發現不對勁。她透露，自己在思考一晚上後，決定和姐姐一起找男友對質，雖然對方哀求原諒，但她仍堅持分手，無奈嘆「9年的感情還是抵不過新鮮」。

貼文底下，許多網友留言表示「銀行上班表示：真的很多客人都這樣」、「我以為蝦皮已經是王者了，現在竟然還有轉帳」、「瞎到爆了，這男的也太噁」、「那他改天去刷存折後，上面備註都是這些東西誒，哈哈哈」、「是說這個銀行員看得到吧，笑死」。

Dcard 出軌 男友

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