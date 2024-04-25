情侶出遊凌晨返台 男友爸媽稱「不順路」留她一人在機場…網怒：還不分嗎

情侶交往若得不到另一半父母的重視，難免會心灰意冷。近日一名網友分享了女同事的遭遇，他表示，同事和男友出國旅遊，回程飛機落地時已是凌晨，男友的家人開車來載，不料男友卻表示父母認為同事家不順路，要她在機場等機捷發車，再自行回家。貼文一出引起網友熱烈討論，不少人勸原PO同事趕緊分手，「放手吧，爸媽根本不喜歡她」。

原PO在FB社團「匿名公社」發文表示，女同事（27歲）與她男友（28歲）一起出國，兩人旅遊的費用大多是AA。而他們回程下飛機時已是半夜，凌晨2點才走出機場。同事男友的家人來載他，放行李時，男友卻表示父母認為她住中壢不順路，他們要直接回中和的家，並叫同事在機場等到機捷開始營運，再搭第一班車回家。

於是，同事只能握著行李，在機場接送區目送男友一家開車離去，接著獨自一人在接機區待到機捷發車後再搭車回家。同事將這段遭遇告訴原PO，並問是否該繼續維持這段感情？對此，原PO勸說同事「可以放手了」。

許多網友看完文章後也勸原PO同事趕緊分手，「分了吧，沒把她當人看」、「放一放比較好，在他和他們家眼裡啥也不是，只是一般陌生人罷了。根本沒重視的感覺」、「對方父母根本當她是外人」、「分手吧，不被他家人在乎的何必在一起？日後有也會為這些瑣事爭吵，愛她、包容她，就算送到南投都說方便、順路」、「價值觀不合，快分吧。她想要當公主被呵護，男友家務實也現實，優點是容易看穿，缺點是沒人味」、「一般朋友也不會半夜放一個女生在機場」。

也有網友指責原PO同事的男友不幫她講話，「妳同事的男友沒有幫她說話，媽寶一個，分了吧」、「重點，男友還無動於衷？」、「他都沒幫忙講話嗎？這種家庭讓她早點看清也好」、「這男的可以放生了，竟然這樣對女朋友？桃園機場到中壢會很遠嗎？他們根本沒把她當自己人」、「可以把女友半夜一個人丟在外面，這種男人未來是能多在乎另一半？」。

還有網友分享其他意見，「能自行出國，應該也能自行處理由機場回家的交通安排吧？」、「如果認為搭車回家AA有問題，那出國費用AA是否也有問題？」。