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養兒防不了老？他怨住家裡「8千孝親費」太多 網見月薪傻眼：你爸媽真悲哀

聯合新聞網／ 綜合報導
一位上班族表示，自己月入7萬多，家人卻指出他住家裡、吃家裡，要求「每個月給8千元孝親費」，讓他不解直呼「是在養兒防老？」情境示意圖／Ingimage
一位上班族表示，自己月入7萬多，家人卻指出他住家裡、吃家裡，要求「每個月給8千元孝親費」，讓他不解直呼「是在養兒防老？」情境示意圖／Ingimage

華人多有「孝親費」的概念，到底是否該給、該給多少，每個家庭的狀況都不同。近日一位上班族表示，自己月入7萬多，家人卻指出他住家裡、吃家裡，要求「每個月給8千元孝親費」，讓他不解直呼「是在養兒防老？」見此，網友紛紛反批「你爸媽真的逼哀（悲哀）」、「沒用家裡的還要給錢才叫孝親費，吃住都用家裡的那叫做使用者付費」。

一位網友在PTT上發文，表示自己月領8萬，扣完稅後實領7萬多，年薪也沒有破百萬，近日家人提出每個月給8千元貼補家用，讓原PO十分不解，哀怨道「說我住家裡、吃家裡要貢獻一點，不是欸，住家裡，啊我不住房間是會租給別人嗎？吃家裡，每天簡單吃是花多少錢」，他認為8千元已經超過月薪的10%，並且自己不是沒有付出，周末有帶家人出去吃飯就很夠意思了，怨氣沖天的原PO也忍不住疑問：「是在養兒防老？不然你們一個月都給家裡多少？」

貼文曝光後掀起熱烈討論，一票網友紛紛怒批原PO的態度過於理所當然，「不是你的房子就認份點，當作繳房租伙食都還有賺」、「就你這個表達方式，你爸媽真的逼哀（悲哀）」、「住家裡母親會幫你打理三餐、洗碗、洗衣服、做家事，給個零用錢不過份吧？如果都沒有當我沒說」、「自助餐成這樣」、「吃家裡住家裡還不付錢喔，不想付搬出去啊，可悲米蟲」、「沒用家裡的還要給錢才叫孝親費，吃住都用家裡的那叫做使用者付費」、「這種人都只想到自己，養出這種小孩父母也是失敗，可憐」、「你水電費誰繳？還有臉說吃家裡花多少錢，一個成年人連自己一個月伙食費至少要多少都沒概念」、「吃住在家連8千都不肯付？如果在台北的話8千連房租都不夠好嗎」。

也有網友分享自家作法，並提出建議，「我是每個月給2萬啦」、「我一個月（薪水）6萬，負擔家裡2萬，給你參考」、「我月入20萬，一個月給4萬5，不住家裡」、「我給1萬5，如果我媽不夠用會再多給」、「我月薪12萬但沒給，不過出國會付錢或年節給大一點紅包，以後也不會想跟小孩要」、「可以請他們記帳，再來討論你負擔的部分，支持你，如果父母不會理財，的確自己留在身邊會更有效益」、「就像原PO說的，家裡住房沒有造成額外負擔，或者說那就是父母資產，所以使用者付費的部分就是水電費、生活用品、三餐搭伙，上班族可能只在家吃晚餐，其他兩餐仍自理，建議可以水電瓦斯費帳單你繳就好，如果父母仍覺得不夠，就記帳拆算晚餐搭伙費用、水電瓦斯費按在家時間大略分擔」。

不過也有人認同原PO，表示看不慣孝親費，「搬出去啊，就是咬死你出去不只8千」、「通常給0，人生請為自己負責，不要吸血」、「為啥要給？退休金自己賺啊，連自己都照顧不了自己生什麼小孩」、「因為老一輩就是養兒防老，不生不肖」、「現在工作滿地都有要不要而已，缺錢就自己賺，除非真的無法工作又窮到沒飯吃，不然為何用『要』的方式拿錢，無法理解跟小孩要錢是什麼心態」、「你就想一個月8千當作房貸，以後房子是你的」。

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