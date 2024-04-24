兒子愛跑越南店！婆婆不挺媳 風涼話「男人要放鬆」成迴力鏢

被自己的迴力鏢打到！一名人妻抱怨，以前丈夫很愛去酒店、越南店，婆婆都不以為意，稱「男人去那裡是放鬆心情」，沒想到最近輪到公公很愛去社區的跳舞班，與異性牽手、摟腰都沒少，婆婆卻氣到當場飆罵。貼文曝光後，也掀起網友熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，以前丈夫很愛去酒店、越南店，那時兩人天天吵架，而婆婆卻老愛在一旁說風涼話，還稱「男人去那裡是放鬆心情」，後來原PO開竅懶得再吵，丈夫也漸漸沒再去。

只是沒想到如今風水輪流轉，原PO透露，公公最近很熱衷社區的跳舞唱歌班，明明上課時間還沒到，就早早就出門，下了課也不馬上回家，直到婆婆到現場看才發現，公公與異性牽手、摟腰都沒少，當場氣炸飆罵，直到回家仍爭執不斷。原PO想到過去的事情，就對婆婆說：「男人去唱歌、跳舞是讓自己放鬆心情！」她也笑稱其實彼此心知肚明，自己的確話中有話。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「女子報仇，三年不晚」、「拿她之前的話來堵她的嘴，剛好而已」、「我家族的事蹟也是這樣」、「別人的老公亂搞都沒事，自己的老公亂搞就是天塌下來」、「一種現世報的概念」、「這種回話方式就是過癮」、「迴力鏢最終打到自己才知道痛」。