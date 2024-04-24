她分享比價省錢術…卻遭AA男友嫌太窮酸 過來人紛勸：趕快分手

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「男友叫我不要省那些小錢...」為題發文，她表示，自己不知道要怎麼述說這種複雜的心情，她覺得花自己的錢理所當然，只是想跟男友分享自己省錢的小小喜悅，竟然被男友說窮酸，傷心難過男友竟是如此看待她。引發網友熱議，紛紛為她抱屈。

原PO表示，她跟男友平常都是AA但不會分太細，如果他出比較多，下一次她就會主動付多一點，如果有各自想買的東西也都自己出錢，不會要求對方一定要幫付款。回想起，男友曾說跟前女友在一起時，錢是如何大把大把的燒在前女友身上，突然覺得處處替男友著想的自己很不值。

原PO透露，她買東西比較謹慎，習慣會先比價再決定要不要買，而男友則是喜歡的話就直接買，不太會管價錢、價差。日前她開心地想與男友分享，說自己有想買一款粉底液，比價的過程是如何，最後省了多少錢之類的。結果男友竟然回應：「以後不用跟我說這些，只差這1、2百不知道在計較什麼，覺得這樣省也沒辦法存到什麼錢，還在那邊沾沾自喜的感覺很窮酸。」男友這番話，深深刺傷了她。

原PO難過哭訴，她一直覺得這是正常的比價行為，而且能省一點也沒有什麼不好的，之前他還會稱讚她，說他之前的女友都只會花他的錢，不會注意這些，說她很獨立很棒，但沒想到其實在他眼裡，她只是一個斤斤計較、窮酸的人。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈「叫他出啊」、「他是不是搞不清楚自己要的是什麼啊？跟前女友在一起時，花一堆錢給前女友，再來嫌前女友愛花錢，跟妳在一起，AA還嫌你窮酸，這什麼操作啊？看不懂欸！還是他根本不愛妳，妳做什麼他都看不順眼啊？」

曾有過同樣經驗的網友認為「你們價值觀不一樣，也許妳現在覺得是小事，但我真的建議妳趕快分手再去找和妳一樣的，這件事很嚴重，我是過來人」、「不可能永遠AA的，尤其是結婚以後，分不清的，唯一的解藥就是分手找跟她一樣的，我是過來人」。