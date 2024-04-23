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她抱怨「姪子不給領養」 直酸：跟親父母有一餐沒一餐更好？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨「姪子為什麼不給我領養？寧願跟父母有一餐沒一餐」。圖片來源／ingimage
一名女網友抱怨「姪子為什麼不給我領養？寧願跟父母有一餐沒一餐」。圖片來源／ingimage

有些人會領養孩子，讓愛延續。不過日前有女網友發文抱怨「不懂姪子為什麼不讓我領養，整天跟父母有一餐沒一餐，我提出要給他父母200萬安家費，而且我絕對能給他好的生活跟教育品質，小孩卻完全不同意，跟爸媽受苦有比較好嗎？」對此，網友建議「應該在經濟幫助他們，而不是剝削他們的親情」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，她因故無法生育，但一直想要有小孩，所以打算領養姪子，但實在搞不懂「姪子為什麼不同意」。原PO指出「7歲的姪子整天跟著爸媽有一餐沒一餐，我提出要給他爸媽200萬安家費，然後小孩監護權給我，我絕對能給小孩一個更好的生活環境和教育品質，以後房產也都歸小孩的，但我好說歹說，小孩都完全不同意，爸媽也只會說看小孩怎麼決定，真搞不懂在想什麼，跟著爸媽受苦比較好嗎？」

文章曝光後，網友回應「如果妳真心為姪子好，應該是在經濟上幫助他們，例如找一個穩定的、可以養小孩的工作，而不是剝削他們的親情」、「小孩只愛親爹親娘，哪懂什麼權衡利弊」、「孤兒院很多小朋友可以領養，為什麼要搶別人的小孩？」、「他有自己的爸爸媽媽，當然感受不一樣啊」、「妳為什麼不是領養就好？我懂妳是為孩子好，但他不願意，妳勉強也沒意義」、「所以妳是叫妳的哥哥或弟弟賣孩子嗎？換成是妳，妳會賣嗎？妳經濟能力好，又真心疼愛姪子，不忍他過得辛苦，也可以在經濟上幫助妳的兄弟，或者援助教育費，何必為了名義上來拆散兄弟的家庭？」

姪子 父母

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