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孩子羨慕同學出國…他秒自卑嘆「搭高鐵都難」 網點關鍵：地點是其次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長由於經濟因素無法帶孩子出去玩，但孩子偶爾看到同儕出國還是會忍不住羨慕，令他不禁自卑，於是想問問網友，「你們家小孩會不會也羨慕常出國的同學啊」。 示意圖／ingimage
一名家長由於經濟因素無法帶孩子出去玩，但孩子偶爾看到同儕出國還是會忍不住羨慕，令他不禁自卑，於是想問問網友，「你們家小孩會不會也羨慕常出國的同學啊」。 示意圖／ingimage

不少家庭疫情後會趁放假時出遊，一名家長表示，由於經濟因素無法帶孩子出去玩，但孩子偶爾看到同儕出國還是會忍不住羨慕，令他不禁自卑，有些家庭可能連搭個高鐵都是負擔，於是想問問網友，「你們家小孩會不會也羨慕常出國的同學啊」，引起熱烈討論。

一名家長在臉書社團「小一聯盟」發文，有時孩子回家總會念，某個同學又去日本玩、某個同學又去韓國玩，他身為家長聽到這些，會讓他感到有些自卑，因為經濟關係短期無法帶孩子出國，他不禁直呼，「玻璃心發作了…」。他也表示，一定有人會認為，現在出國很便宜，去沖繩比去墾丁划算，但有些家庭可能連搭個高鐵都是負擔，更不用說出國了，於是想問問網友們，家中若也是家庭環境無法出國的，孩子是否也會羨慕常出國的同學。

網友紛紛安慰原po，「孩子應該沒那個意思，對孩子來說，他們只是羨慕可以出去玩，甚至請假出去玩，對於孩子來說都是足夠的，重點不是花多少錢去哪裡，而是跟誰一起玩」、「只要用心陪伴，不管到哪玩孩子都會很開心。哪怕只有在公園玩，都是很好的回億」、「就算有帶小孩出國，他還是一天到晚羨慕的說，同學誰誰誰要去日本、要去韓國玩…」、「不用比地點，你也可以帶小孩去走走，小孩也會很開心的」、「真心陪伴更重要，地點是其次喔！」、「別想太多，對孩子來講，有得玩去哪裡都一樣，孩子念，真的只是單純分享在學校聽到的事」。

有網友則建議，可以教導孩子正確的觀念，「孩子攀比都是會的，給觀念導正就好，看自己所擁有的而不是一味羨慕別人，我都說好好唸書，改天換妳帶媽媽出國玩」、「比較是一輩子也比不完的，慾望會越來越深，教育正確的價值觀、告知家裡的實際情況，慢慢地小孩也會理解的」、「讓小孩知道，還有更困苦的家庭，不要羨慕別人。我們能吃得飽穿得暖就要感恩，有多的能力，應該幫助別人」。

出國旅遊 小孩

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