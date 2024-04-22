兒子一科未達標媽不給獎金 婆婆斥「沒人性」網友也不挺

每個家庭都有自己一套教養孩子的方法，有位媽媽為了讓小孩了解成績的重要性，祭出獎金來鼓勵學習，但有次考試兒子僅有一科科目未達標，為了遵守規則，媽媽無法給予獎金，沒想到婆婆知道後竟然斥責媳婦「沒人性」，讓她氣得想要跟老公離婚。

這名媽媽在「匿名公社」表示兒子現在是小學四年級，為了鼓勵他用功讀書，便祭出「大考每科90分以上500元、每科95分以上1000元」的獎勵，兒子不負期望，上次拿了第三名與1000元，但這次雖然4科95分以上，卻只有國語93分，但依然是班上前三名。

原PO為了讓孩子了解成績的重要，狠心告訴他「一科93分就是未達標」，就算其他科都在95分以上，但約定好的獎勵規則不能隨意更改，「媽媽已經沒有像你第一名的同學一樣，家長說少一分就打一下了，你要很慶幸你生在這個家了吧？」

只不過還沒開導完，婆婆竟然插嘴說「學歷不重要，人脈資源才重要」，甚至揶揄原PO每天講廢話根本不會發財，只會囉嗦一些家庭小事，社會上的人情世故都不懂，還要孩子以後挑對象別娶像原PO這樣不會替夫家賺錢的村姑，最後還生氣地罵她「沒人性，不配為人母」，讓原PO聽了相當心痛，更決定要和老公離婚。

但貼文一出，多數人反而不挺原PO，「離一離吧！撫養權判給男方，孩子還有機會快樂長大」、「沒錯，沒人性！有這樣的母親算做兒子一生的惡夢」、「真的是很好笑，當妳說出沒有跟第一名一樣的處罰，我就覺得妳跟妳婆婆就是同種人了，一個是拿小孩跟其他小孩比，一個是拿自己媳婦比會賺錢的媳婦」、「不是『萬般皆下品，唯有讀書高』」、「挺婆婆，學歷真的不重要，隨時隨地都可以補學歷」、「有獎勵很好，可是用錢來衡量實在是不妥」、「爸爸躺著也中槍，沒事也要被懲罰。搬出去啊，離婚能解決什麼」、「妳婆婆說的也沒錯，做人要八面玲瓏，不要當只會讀書的機器人有什麼屁用」。