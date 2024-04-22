婆家嗆她「學歷低又窮」 國小姪女還當面酸：連手機都比我舊

婆媳關係總是讓很多家庭頭痛，日前有位媳婦抱怨，婆家常常酸她沒有「高學歷」，近日在家庭聚會上婆婆又酸「妳父母就是沒像我們家一樣，能讓子女安心讀書」，連姪女都直接喊原PO名字，直呼「妳要加油，妳就是很窮才會租房子，一定是沒錢所以拿的手機比我的還舊」，讓她怒嗆「我父母把倫理道德教給我了，你們用的車也是我老公買的，如果覺得我們不好，那車我就開走了」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她跟老公結婚8年，從交往時期婆家都知道她沒有高學歷，並在檳榔攤工作，直到前年懷孕。最近在家庭聚餐上，婆婆先調侃了她的家庭，直言「妳父母就是沒有像我們家一樣，有能讓小孩安心讀書的環境」，原PO回應「我父母想讓我安心讀書，但我認為賺錢比讀書重要」，後來婆婆又酸「窮就是窮，學歷不高就算了，還在底層的地方工作」。

原PO受不了去餐廳門外透氣，事後小姑的女兒（姪女）就大聲直呼原PO名字，嗆「妳要加油，妳就是很窮才會租房子，一定是沒錢，所以手機比我的還舊」，她則大聲回姪女「妳一個小學生這樣喊我名字對嗎？我是省錢才捨不得買房，捨不得換手機」，姪女又回「爸爸媽媽和阿嬤都這樣叫妳，他們說妳沒有學歷，工作也不好，妳能有多少錢買房子跟手機？」

事後原PO怒回「我跟妳舅舅雖然沒自己的房子，但至少懂得禮貌，也不會讓小孩沒大沒小」，沒想到這時婆婆又說「妳嫁進來我們家，誰跟妳說什麼都得忍著，學歷低跟租房都是事實，幹嘛怕小孩說？」

最後她拿走婆婆的車鑰匙，跟婆婆說「我的父母的確給不了我什麼，至少給了我倫理道德，既然婆婆妳覺得我們夫妻沒留下什麼給長輩，那妳的車也是我老公買的，覺得他不好的話，那我就把車開回去，您請好孫女、好女兒買車給妳」。

文章曝光後，許多網友大讚「妳早該嗆回去了」、「加油～妳很棒做的好」、「妳好棒，好勇敢，這麼做就對了」、「真是甚麼人都有，辛苦妳了，有老公的支持一切都值得」、「真的辛苦了」。

更多人談到婆家家教問題，「好可怕，這一家子到底在跩什麼」、「好讓人瞠目結舌的婆家喔！」、「再次證明學歷和人品道德無關」、「這小孩子超沒教養的耶，正所謂上樑不正下樑歪」、「為什麼小孩可以教的這麼沒禮貌」、「婆婆一開始這樣說我就不行了，窮怎麼了嗎？學歷高又怎樣？姪女從小這麼沒教養，真的很可憐，要是我就東西拿走，從此當沒這些人存在」、「爛婆家連小孩都不會教還敢講別人」。