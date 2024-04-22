婆婆冷淡「邊界感極重」…娘家擔心不受重視 網友卻直呼：太羨慕
婆媳問題如果處理不好，就是一本難念的家庭經；近日有位媳婦在網路上分享自己與婆婆的相處模式，讓一眾網友直呼太羨慕了。
原PO在Dcard上發文，她說自己的婆婆「邊界感極重」，想親近她卻覺得很難。與老公交往4年，到了雙方論及婚嫁、提親的那時候與婆婆吃過唯一一次飯，飯席間婆婆也只對女方家人說婚禮辦不辦、怎麼辦都可以，她只給兒子100萬，其他事情通通不管。
婆婆表示，這100萬元她不會管兒子用途，「我給孩子100萬，這是從小到大幫他存的定存，如果他要用這筆錢結婚也可以、買房也可以，但我不會再拿出其他錢出來，婚姻是他自己的、他自己負責」。原PO說當下吃飯時覺得氣氛有點尷尬，後來結婚婆婆真的像是來吃個飯一樣就走了，原PO家人還擔心她是不是不受男方家重視。
婚後，原PO與老公的蜜月旅行決定去日本，這時婆婆突然叫她們幫忙訂飯店機票，原PO心中略有不滿，但老公一直安慰他、告訴她婆婆絕對不會來找麻煩；到了日本飯店後，原PO夫妻住在5樓、婆婆與公公住在8樓，7天的旅行「真的只有在出國跟回國的時間遇到公婆」，讓原PO頗感驚訝。
逢年過節，婆婆也會打電話告訴原PO「我要出去玩，你們別回來」，讓原PO感嘆自己婚姻生活過得非常安逸；就連「生小孩」這個話題上，婆婆也強調「如果要生，就要自己想辦法帶或是找保母，但千萬別找我，如果臨時你們有事沒辦法處理，我可以幫忙一下」，原PO才忽然發現婆婆的個性是真的很怕麻煩，不是在客套。
原PO生下女兒後，因為母乳量少所以心情低落，婆婆得知後特別傳訊息關心原PO，「喝奶粉長大的孩子，也是頭好壯壯，妳看看妳老公跟牛一樣。只有媽媽開心，才有開心的寶寶」，原PO說自己看到這些訊息當下淚崩，也感受到婆婆的關愛。
原PO開心表示婆婆真的就像她當初所說的一樣「不干預」，「我們沒有群組也沒有互加FB／IG好友、只有Line好友，她說不互相打擾才是最好的生活」，對這樣的婆媳相處覺得非常開心。
貼文下，許多網友留言表示羨慕原PO有個開明的好婆婆，「與其說有邊界感不如說關係界線抓得很準，剛好給了妳足夠的尊重跟足夠的私人空間，好羨慕」、「婆婆真可愛，她其實超愛自己的兒子，但又怕讓媳婦不開心，都默默的遠遠守護妳們」、「妳婆婆真好，有想法直接表達，也不做過多干涉，妳遇到難題，還會安慰你，這點打著燈籠都找不到」。
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