無雷／《淚之女王》紅什麼？真正的愛不是給予多大幫助，而是無論發生什麼事，都會陪伴在身邊

韓國影集《淚之女王》由張榮佑、金熙元執導，朴智恩編劇，金秀賢、金智媛主演，描述一對財閥夫妻，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，但在克服困境後，兩人的愛情如奇蹟般再次綻放的故事。

曾幾何時，也許在你我的生活裡，可能或多或少都有過想要嫁入豪門、迎娶富家千金的想像，那種能少奮鬥大半輩子的奢華、完全不用愁吃穿、每天穿戴名牌的有錢人家生活，徹底是物質享受無虞的富貴和浪漫。

然而，實際生活在豪門裡，有時可能未必是外界想像的那般輕鬆——有錢人的大家族，因為各種利益問題而勾心鬥角的狀態是每天的常態，彼此針鋒相對、出言不遜、酸言酸語和冷嘲熱諷更是基本相處方式。

雖說，並不是每個豪門家庭都有這樣的狀況，但實際上在地方望族中，沒有血緣關係的家人，他們所要承受的壓力，絕對遠比普通小家庭來得還要巨大。

而這，完全就是韓劇《淚之女王》所要呈現的故事。

註：本文無雷，可放心閱讀

《淚之女王》由《需要浪漫3》、《不可殺：永生之靈》的張榮佑與《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元執導；曾寫過《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》的編劇朴智恩編劇，在如此強大的幕後陣容下，《淚之女王》從一推出就受到極高的迴響。

《淚之女王》的演員們更是一時之選，包含主演金秀賢與金智媛，還有朴成焄、郭東延、李主儐。劇情講述一對結婚三年、女強男弱的財閥夫妻，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，但在克服困境後，兩人的愛情如奇蹟般再次綻放的故事。

《淚之女王》在韓國有線電視tvN開播之後，收視率不斷水漲船高，不僅多次成了同時段收視冠軍，更以最高22.6％的收視率傲視群雄，預計大結局會再創下紀錄；串流平台Netflix的表現更是驚人，在亞洲多國都以數週榜首的成績遙遙領先。

究竟，《淚之女王》為什麼這麼紅？為什麼這是一部看了就令人停不下來，而且會深陷其中的作品？

1、豪門版的現代寫實宮鬥劇，但很幽默

《淚之女王》有許多標準的宮鬥戲碼，但非常的幽默。tvN

《淚之女王》最引人入勝的地方，在於它集數很多、每集篇幅也將近1個半小時，但整個故事卻能非常完美的掌握其節奏，這讓觀眾可以非常迅速進入洪海仁家族的豪門家庭裡，看金秀賢和金智媛的戀愛故事，背後有什麼不為人知的辛酸苦楚和甜蜜愛戀。

實際上，《淚之女王》的故事也許看似太夢幻，但它實際上卻是三星集團真實發生的縮影，1995年，三星集團大公主李富真，當年就是為了愛情而下嫁一位保鏢任佑宰；他們兩人的生活背景截然不同，但李富真排除眾議也要嫁給他，和「門當戶對」的想像有極大的差距。當然到最後，男方陷入了人生低谷，甚至還外遇，最終以離婚收場。

當然，《淚之女王》和三星集團的故事並不相同，它雖然有許多的爾虞我詐，但卻非常幽默、充滿喜感，幾乎每一集都有不同的誇張笑料，讓觀眾能在恨得牙癢癢的同時，情緒不斷被舒緩，而且深深陶醉其中。

2、金秀賢深刻動人的兩極化魅力

金秀賢在「淚之女王」中入贅到豪門。（圖／Netflix提供）

金秀賢在《淚之女王》中飾演女主角洪海仁的丈夫白賢祐，是女王集團百貨法務組長兼理事。他出身於農村家庭，是里長之子，家中擁有大片果園及許多牛隻。他擁有高顏值、首爾大學法學院的學歷及海軍陸戰隊特別警衛隊的經歷，在加入女王集團後，成為集團的駙馬。

從《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《製作人的那些事》、《雖然是精神病但沒關係》就一直締造收視紀錄的金秀賢，這次在《淚之女王》又再次締造收視奇蹟。

他外放又內斂練的演技將進入豪門後的心境發揮得淋漓盡致，無論是要在家中裝模作樣的謹慎，抑或是私下喝酒時奔放又誇張的豪邁，幾乎讓白賢祐的生命徹底鮮活了起來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總是演什麼像什麼的金秀賢，其實從小性格非常內向，鮮少跟別人對話、也不敢看別人的眼睛，為了克服這個困擾，在母親的建議下，他嘗試加入舞台劇演出，逐漸克服自我的障礙。他在《淚之女王》透過兩極化的魅力，展現了角色的矛盾性與多面性，扣人心弦。

3、金智媛冰山美人般的完美演出

金智媛在「淚之女王」中飾演財閥。（圖／Netflix提供）

金智媛在《淚之女王》中，是男主角白賢祐的妻子洪海仁、女王百貨社長，也是財閥第三代。出身富家的她，從未對他人屈膝、低頭，性格高傲冷血，說話不留餘地，想把人狠狠踩在地上，然而她卻選擇和普通人結婚。

金智媛從《太陽的後裔》開始知名度大增以後，後續也有《三流人生》、《阿斯達年代記》、《我的出走日記》等大受歡迎的作品，但這次在《淚之女王》卻是真正讓她感受到紅透半邊天的狀態，受到空前的迴響和關注。

基本上，金智媛在劇中完全是典型冰山美人的代表，她面無表情、冷酷無情、唯利是圖，身邊的人都想盡可能遠離她，但這一切都在遇見金秀賢後開始有了極大的改變，她將愛情的面貌詮釋出背後的點點滴滴，也展現不為人知的溫柔面貌。

金智媛就說，「回想起來，我飾演的人物都是一直想在我身邊支持我、具有果斷性的帥氣人物，我與觀眾一樣，也認為他們都是信念和價值觀鮮明的人，更透過他們學到了很多東西。」

4、愛情的理解、諒解與和解

《淚之女王》傳遞許多深刻的愛情故事。tvN

相信不少觀眾在看《淚之女王》時，都能深深陶醉在白賢祐和洪海仁這對夫妻的甜蜜愛戀和紛紛擾擾中。他們從相識、相戀到相愛，接著步入禮堂，卻發現現實婚姻其實未必和想像中美好，於是感情出現極大裂痕，卻又因為一連串的風風雨雨，才發現過往的怨懟，其實能在相處過程中，逐漸彌補過往的遺憾。

正是在這樣看似如此遙遠卻實際切合每個普通人愛情觀的深刻裡，《淚之女王》將愛情的酸甜苦辣發揮的十分透澈，彷彿你我都能從中學到一點什麼，並且應用在自己的生活中。

從相愛、疏遠到找回彼此愛情的初衷，《淚之女王》透過互相對愛情的理解、諒解與和解，化解許多可能從來沒有注意到的細節和盲點，就像洪海仁那句經典台詞，「我認為的愛不是給予多大的幫助，而是無論發生什麼事，都會陪伴在我身邊。」

5、豪門家庭映照現實世界的人性縮影

《淚之女王》是個非常完美的劇集，它有標準的宮鬥成分、有讓人討厭的反派、處心積慮想要篡位奪權的勢力，還有那種總是出一張嘴、隨時在煽動和誘導的小人，而當這些人認真要欺騙你的時候，往往發現時都為時已晚。

在這個豪門家庭裡，基本上就是現實社會的人性縮影，像是也許洪海仁的家庭成員各各高傲、態度不可一世，但他們其實未必是壞人，在各種尖酸刻薄的嘲諷背後，也未嘗有想要害人的心。

而真正的大壞蛋，卻是那些表面上總是文質彬彬、態度大方有理、嫻熟聰穎的人，在各種處心積慮下，他們千方百計想要討好對方，但私底下其實是一步步引誘他人進入設好的圈套裡，真正的壞到骨子裡。

他們能用錢收買一切、用盡一切權力把人打入最黑暗的深淵、捏照完全不是事實的證據和不停居中挑撥離間。

這未嘗不是在這個社會裡，最真實的人性映照？

（本文出自2024.04.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）