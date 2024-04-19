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極速活春宮！男女食店激戰 6下完事片瘋傳震驚網友 1原因獲同情

香港01／ 撰文：布萊恩
台灣網絡瘋傳1段影片，見到食店內有1對少男少女疑似公然性交。（影片截圖）
台灣網絡瘋傳1段影片，見到食店內有1對少男少女疑似公然性交。（影片截圖）

大庭廣眾下「愛愛」也太誇張了吧！台灣網絡瘋傳1段影片，見到食店內有1對少男少女疑似公然性交，女生坐在男生上有動作，大約6下就完事，懶理現場其他食客。影片引來網友熱議，不場人批評2人行為離譜，「毀三觀」、「那麼飢渴難耐嗎」、「才6下？太快了吧」；也有人感嘆，「沒錢開房間，可憐哪」。

有台男在Facebook群組「爆廢公社二館」發布該段34秒影片，見到食店內當時客人眾多，但靠牆位置有1對少男少女正疑似公然性交，其中女生坐在男生上方，男生則有動作。

男生大約動了6下後，2人就完事並親吻，女生還不忘望了一下男生下體方向，男生則幫女生穿好外套。

影片引來網友熱議，有網友笑言是「哈姆立克急救法，還好有救起來了」，「才7下？太快了吧」。但也有大批網友批評2人行為離譜，「世風日下」、「那麼飢渴難耐嗎？」、「坐對面的好無奈」、「真佩服完全無視隔壁桌」、「求隔壁那位男生心裏陰暗面積」、「只要自己不尷尬，尷尬就是別人」。另有網友感嘆，「沒錢開房間，可憐哪」。

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文章授權轉載自《香港01》

女生 影片 房間 爆廢公社

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她是誰？

一句好話

壞話，不要有；好話，說出口。

金玉涼言

小時候，作文寫我的志願；長大後，才發現我的局限。

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——哲：我認為我們應該像朋友，多聊聊天，別跟陌生人一樣沒互動……

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