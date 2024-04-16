他問有女友不能跟異性聊生活？ 網嘆：真的沒邊界感

有一位男網友在Dcard 以「有女友不能跟異性聊生活？」為題，貼文抱怨自己的女友日前用餐時突然抓狂，不僅把他的手機拿過去翻對話紀錄，而且還暴怒罵他不知道男女的界線。不過，原PO對女友為何暴怒的原因至今依然不解。貼文一出，有網友大嘆，「看起來你的問題很大，真的沒 邊界感【邊界感】邊界感/界限感通常指的是一個人能夠清楚、健康地理解和維持自己與他人之間的界線、界限，以及在這些界限內如何保護自己的需求、情感和價值觀。 這種能力有助於建立良好的人際關係，確保個人的需求得到尊重，同時也能夠尊重他人的需求。 」。

原PO文中提到，跟女友在一起5年多，基本上她不是一位控制欲很強的女生，他們之間不太吵架，出門也無須報備，更不太會去翻對方手機。只是出社會之前，他接觸幾乎都是女生，出社會後異性朋友比同性朋友還多，這些女友都知道。

日前吃飯時，女友看到他跟女同事在互傳晚餐照片的時候突然暴怒，把他的手機拿過去翻對話紀錄，還罵「說我不知道男女的界線，怎麼能跟其他女人分享自己的生活點滴，有女友還跟其他女生聊心」，然後就哭了。

原PO當下就只能先哄女友，等她情緒穩定下來之後，詢問才知道，「聊天講公事、幹話、八卦什麼的都沒關係，就是不能分享日常生活？」她現在每天都檢查他手機訊息。只不過，他到現在還是不解「聊天不是本來就會分享日常生活嗎？」

貼文引起網友們熱烈討論，覺得原PO應該認真想想，「很多事情立場對調想一下就知道了，女友跟你吃飯的時候還跟其他男人傳晚餐照片，平常也會跟別的男人聊心、趣事、八卦、問候日常，如果這樣你也覺得無所謂那當我沒說」、「你跟你女友正在吃飯時，你拍照傳三餐照片給其他女生，誰不生氣啊」、「你難道不知道感情最開始就是靠聊天聊出感情的啊，能不能有點邊界感 邊界感【邊界感】邊界感/界限感通常指的是一個人能夠清楚、健康地理解和維持自己與他人之間的界線、界限，以及在這些界限內如何保護自己的需求、情感和價值觀。 這種能力有助於建立良好的人際關係，確保個人的需求得到尊重，同時也能夠尊重他人的需求。 ，偶爾聊幾句可以，每天分享日常是怎樣？還一副不知道問題在哪，完全可以理解你女友的心情」、「如果你也把生活中這種瑣碎的小事分享給別人，你分享給女友的事別人也能知道，那你女友跟一般的異性朋友差在哪裡」。

有網友認為他女友值得更好的男人，紛紛勸原PO快跟女友分手，「支持你分手」、「誰的感情不是分享生活聊來的，你覺得你沒錯那就分手啊！」、「你趕快分手，讓她可以找到更好的人吧」、「同事就是『上班好同事，下班不認識』，而且還下班分享生活是怎麼一回事？趕快分一分，女友值得更好的」、「是真的不知道怎麼抓邊界感嗎？還是適合單身吧，分手後愛怎麼聊就怎麼聊」。