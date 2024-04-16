快訊

家裡有錢才能讀？畢業生痛訴1科系「階級複製嚴重」：天選之人以外難上岸

幸運兒是你嗎？大樂透1億元開在「這縣市」國定古蹟附近

陸網紅Sean兒子「頭髮太醜」申請入台證被退件？ 我移民署揭規定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問有女友不能跟異性聊生活？ 網嘆：真的沒邊界感

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友的女友不准他用手機跟女同事分享日常生活，以至於她現在每天都檢查男友的手機訊息。示意圖／ingimage
男網友的女友不准他用手機跟女同事分享日常生活，以至於她現在每天都檢查男友的手機訊息。示意圖／ingimage

有一位男網友在Dcard 以「有女友不能跟異性聊生活？」為題，貼文抱怨自己的女友日前用餐時突然抓狂，不僅把他的手機拿過去翻對話紀錄，而且還暴怒罵他不知道男女的界線。不過，原PO對女友為何暴怒的原因至今依然不解。貼文一出，有網友大嘆，「看起來你的問題很大，真的沒邊界感【邊界感】邊界感/界限感通常指的是一個人能夠清楚、健康地理解和維持自己與他人之間的界線、界限，以及在這些界限內如何保護自己的需求、情感和價值觀。 這種能力有助於建立良好的人際關係，確保個人的需求得到尊重，同時也能夠尊重他人的需求。」。

原PO文中提到，跟女友在一起5年多，基本上她不是一位控制欲很強的女生，他們之間不太吵架，出門也無須報備，更不太會去翻對方手機。只是出社會之前，他接觸幾乎都是女生，出社會後異性朋友比同性朋友還多，這些女友都知道。

日前吃飯時，女友看到他跟女同事在互傳晚餐照片的時候突然暴怒，把他的手機拿過去翻對話紀錄，還罵「說我不知道男女的界線，怎麼能跟其他女人分享自己的生活點滴，有女友還跟其他女生聊心」，然後就哭了。

原PO當下就只能先哄女友，等她情緒穩定下來之後，詢問才知道，「聊天講公事、幹話、八卦什麼的都沒關係，就是不能分享日常生活？」她現在每天都檢查他手機訊息。只不過，他到現在還是不解「聊天不是本來就會分享日常生活嗎？」

貼文引起網友們熱烈討論，覺得原PO應該認真想想，「很多事情立場對調想一下就知道了，女友跟你吃飯的時候還跟其他男人傳晚餐照片，平常也會跟別的男人聊心、趣事、八卦、問候日常，如果這樣你也覺得無所謂那當我沒說」、「你跟你女友正在吃飯時，你拍照傳三餐照片給其他女生，誰不生氣啊」、「你難道不知道感情最開始就是靠聊天聊出感情的啊，能不能有點邊界感邊界感【邊界感】邊界感/界限感通常指的是一個人能夠清楚、健康地理解和維持自己與他人之間的界線、界限，以及在這些界限內如何保護自己的需求、情感和價值觀。 這種能力有助於建立良好的人際關係，確保個人的需求得到尊重，同時也能夠尊重他人的需求。，偶爾聊幾句可以，每天分享日常是怎樣？還一副不知道問題在哪，完全可以理解你女友的心情」、「如果你也把生活中這種瑣碎的小事分享給別人，你分享給女友的事別人也能知道，那你女友跟一般的異性朋友差在哪裡」。

有網友認為他女友值得更好的男人，紛紛勸原PO快跟女友分手，「支持你分手」、「誰的感情不是分享生活聊來的，你覺得你沒錯那就分手啊！」、「你趕快分手，讓她可以找到更好的人吧」、「同事就是『上班好同事，下班不認識』，而且還下班分享生活是怎麼一回事？趕快分一分，女友值得更好的」、「是真的不知道怎麼抓邊界感嗎？還是適合單身吧，分手後愛怎麼聊就怎麼聊」。

男友

相關新聞

婆婆要求「媳婦上繳薪水」遭拒 爆氣喊：外姓跟我們家不同心

婆媳關係自古就是難解的問題，日前有位婆婆發文表示，她想到未來離開人世後，財產都是由兒子、媳婦繼承，所以要求兩人的薪水今後上繳給她，需要生活費再來請領，但媳婦拒絕了，讓原PO氣得直跳腳。貼文一出，馬上引來許多網友批評「為什麼要上繳給妳？腦子進水了嗎？」

老公外遇學妹...她問軍中真的很亂嗎？ 引發2派網友熱議

有一女網友在 Dcard 貼文抱怨職業軍人的老公有外遇，而且是他的學妹。那個學妹也是很扯，「知道我老公有家庭有小孩，還常常出入我家摸麻將，竟敢外遇我老公」。原PO想問其他知曉軍中情況的人，軍中真的很亂嗎？

他問有女友不能跟異性聊生活？ 網嘆：真的沒邊界感

有一位男網友在Dcard 以「有女友不能跟異性聊生活？」為題，貼文抱怨自己的女友日前用餐時突然抓狂，不僅把他的手機拿過去翻對話紀錄，而且還暴怒罵他，說他不知道男女的界線。不過，原PO對女友為何暴怒的原因至今依然不解？貼文一出，有網友大嘆，「看起來你的問題很大，真的沒邊界感」。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

老婆撞見老公與「前世情人」同睡一張床醋勁大發 反遭嗆：不可理喻

日前有一名媽媽在論壇Dcard上以「一早起床看到老公睡在高一女兒房間，我不能生氣嗎？」為題發文，她表示，原本和老公、女兒約好早上5點起床去附近公園運動，結果早上卻看到老公竟然睡在女兒床上！令她整個火大，而老公反說她不可理喻，引發網友熱議，意外掀論戰。

揪老同學摩鐵大戰！ 39歲人妻稱「出軌上癮」：真是期待下次

感情中一旦沒了信任就會產生裂痕，一名已婚人妻透露，她跟老公常常吵架，生活平平淡淡，想起學生時期暗戀的對象，雖然十年未見，一約出來卻「天雷勾動地火」直奔摩鐵。她感嘆，現在不斷期待下次見面時光，原來出軌真的是會上癮。貼文曝光後，也激起網友憤慨情緒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。