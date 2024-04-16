老婆撞見老公與「前世情人」同睡一張床醋勁大發 反遭嗆：不可理喻

日前有一名媽媽在論壇Dcard上以「一早起床看到老公睡在高一女兒房間，我不能生氣嗎？」為題發文，她表示，原本和老公、女兒約好早上5點起床去附近公園運動，結果早上卻看到老公竟然睡在女兒床上！令她整個火大，而老公反說她不可理喻，引發網友熱議，意外掀論戰。

原PO透露，日前原本和老公、女兒約好早上5點起床去附近公園運動，但她整夜失眠，翻到快5點才有睡意，老公也知道她整夜没睡，5點多就説他和女兒去跑步就好，叫她睡一下再起來。

後來8點多原PO起床，打算準備早餐等他們回來吃，卻看到女兒房間的小夜燈還開著，走過去一瞧，發現女兒没出去運動，而且老公竟然還睡在女兒床上！

此景讓原PO整個火大，大聲地質問老公「你幹嘛睡這裡！」原PO指出，之前就已經告訴過老公，家裡那麼多房間可以休息，女兒大了，盡可能不要在她房間躺。

結果，原PO生氣她老公更生氣，還反嗆她「不可理喻！」，原PO堅持表示「不行就是不行啊！我就是不喜歡那樣啊！」

文章曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「有多的房間可以睡，硬要躺女兒房間確實不妥」、「我覺得原PO的觀念沒錯」、「老實說我覺得很恐怖，而且妳已經講很多次了」、「確實不妥，女兒大了就是要讓她知道男女有別」。也有網友開玩笑的說「你吃女兒的醋，真好笑」。

不過也有不少網友反倒建議原PO「可以先好好溝通一下，不要破口大罵」、「有防備心的確是好事，但我是覺得可以私下委婉的說」、「你翻到五點才睡，你老公也知道你整夜沒睡，他能睡得好才有鬼」、「原PO觀念不錯，但我覺得不至於要生氣啦，可以好好說」、「連老公都不信任那你結婚幹嘛？」

後來原PO冷靜之後，更新貼文表示「是價值觀不同耶！」她當然知道老公是好丈夫、好爸爸没有逾矩的可能性，只是覺得觀感不佳。並承認自己是有吃醋的味道，因為大部分人妻都無法忍受自己老公跟「別人的老婆」躺在一起吧！