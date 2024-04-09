出遊算錢卻被酸AA女！她無奈問「錯在哪？」 網：男方只想佔便宜

不少人都有過和朋友出門玩後，回來吵架或絕交的經驗。一名女網友分享，前陣子和一位異性友人出遊，許多開銷都是由她先付，回來準備算錢時，對方卻不斷用酸溜溜的語氣回話，說她算得很清楚，並多次稱她為「AA女」，讓她又無奈又不解，詢問眾人「主動提AA的問題在哪？」

原PO在Dcard發文表示，上週和一位異性友人出門玩兩天，當下玩得體驗很差，後續也不想跟對方有交集，因此回來後，打算和對方算完錢就減少聯絡。原PO將兩天的餐費、交通費等支出整理成表格後傳給對方，對方有點訝異地表示，自己跟朋友從來沒算那麼清楚過，原PO便解釋，「不要互相欠有什麼不好的嗎，我跟同性朋友也不會算這麼清楚，異性才會」。

怎料，對方接下來的語氣卻越來越酸，還多次稱原PO為AA女，「水哪些是不是也要AA？依照妳AA的個性」、「笑死那妳吃我的東西不就也要AA」、「那妳撐我的傘，傘的錢妳也要出嗎哈哈，AA女」，原PO只能無奈回應，「我算的金額都是我們分別點的，到底問題在哪？我跟你沒多熟，AA錯在哪？」並告知對方，「如果你不想算那麼清楚的話，那再麻煩你轉2800給我，感謝」。

然而，對方卻回嗆她「我有說哪裡有問題嗎？不要情緒失控，笑死，我有說妳錯嗎？」讓原PO感到十分傻眼，直呼「被酸得莫名其妙」。原PO說明，出遊當下男方身上現金不夠，並答應之後再轉帳給她，因此住宿費和大額餐費都是由她先付，雖然對方很堅持自己覺得AA沒問題，但從他的答覆中看得出他反應很激烈。

原PO表示，她當下只想趕快拿到錢，因此也懶得反駁對方，但還是覺得被罵得很冤枉，「第一次遇到這種事情，真的覺得很瞎」，並詢問眾人，「想知道女生主動提AA的問題在哪？」

文章引發熱烈討論，網友紛紛表示，「他少出錢還在那邊沒跟朋友算那麼清楚，平常佔朋友便宜佔習慣了吧，一直在那邊笑死，真的超級沒禮貌」、「認真討論結果對方一直回笑死，看了有夠躁」、「覺得妳沒什麼錯耶，對話看的出來他一直用鄙視挑釁的語氣在回話」、「情緒失控的很明顯是他自己，以為一直打笑死別人就看不出來嗎」、「想佔人家便宜不成在那邊惱羞」、「他是因為他還要拿錢給妳而在不爽，不是因為妳是AA女」。