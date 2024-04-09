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南部人不用拖把？婆婆逼「跪著擦地」害她膝蓋爆痛 網教一招反制

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

自古以來婆媳問題就是個難解的習題。日前有一名媳婦上網發文抱怨，她表示婆婆說南部人沒有在用拖把的，要她要學當地人跪著擦家裡的地板，引發網友熱議，直呼「請婆婆先示範」。

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她婆婆說南部人沒有在用拖把的，叫她要學當地人跪著擦家裡的地板。她難以理解，於是上網求問「可是每次擦完之後膝蓋好痛！南部人怎麼那麼強呀？」

文章一曝光立即引發熱議，不少人為他抱屈「蛤？我怎麼沒聽說過」、「哩聽伊咧放風吹」、「不是吧！這妳也相信」、「妳真好騙」、「聽她在唬爛，叫她親自示範一次看看阿」、「叫她先示範」、「請婆婆先示範個幾天，親身教學試試？」

還有許多網友回應她「的確沒有拖把，都用掃地機器人」、「我是南部人，我用掃地機器人」、「但我們不是南部人，不是北部人，不是中部人，我們是現代人，要用掃地機器人、拖地機器人」、「現代人都用掃地機器人啦！誰給妳跪著擦」。

不過，也有網友留言「我婆婆宜蘭人也這樣說」、「這個我信，我老媽說以前阿嬤也要她這樣幹，還一定要拿刷子手刷磁磚縫（現在才知道阿嬤也是狠角色）」。

婆婆 媳婦 掃地機器人 跪著擦

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